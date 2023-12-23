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  4. Александр СОПКО: «Сейчас в УПЛ на первый план выходит тренерская работа»
Украина. Премьер лига
23 декабря 2023, 14:37 |
249
0

Александр СОПКО: «Сейчас в УПЛ на первый план выходит тренерская работа»

Экс-игрок «Шахтера» – об особенностях нынешнего сезона УПЛ

23 декабря 2023, 14:37 |
249
0
Александр СОПКО: «Сейчас в УПЛ на первый план выходит тренерская работа»
Футбол 1/2/3. Александр Сопко

Бывший игрок «Шахтера» Александр Сопко подвел итоги первой части сезона в УПЛ:

«Кто стал командой года в УПЛ? Прелесть этого чемпионата в том, что таких команд можно назвать несколько — и «Днепр-1», и «Кривбасс», и «Полесье». От последних двух никто не ждал прорывов, но, тем не менее, эти команды среди лидеров, показывают хорошую игру, их вполне можно назвать открытием первой половины сезона и нынешнего года соответственно. Можно сюда отнести и «Рух», но это команда все равно где-то сбавляет темп. «Шахтер», «Динамо», «Полесье», «Кривбасс», «Днепр-1» — думаю, у них у всех равные шансы.

Вообще же, особенность этого чемпионата в том, что сейчас в нашем чемпионате нет легионеров, нет звездных футболистов, которые были бы на высоком уровне и поднимали уровень самих клубов. Футболисты более-менее, но все равны, на пальцах одной руки можно перечислить тех, кто реально выделяется. А так в основном все одинаково по-футбольному образованы, с плюс-минус одинаковым уровнем таланта. И если их перемешать между клубами, то ничего особо не поменяется.

Сейчас изюминка заключается в том, что на первый план выходит тренерская работа, ведь раньше считалось, что у нас должны обязательно быть заграничные тренеры, которые научат уму-разуму, а свои были на задворках. А сейчас, в условиях отсутствия легионеров и ограниченности в финансах жизнь не оставила других вариантов, кроме как обращаться к своим тренерам. И при нынешней плюс минус равности футболистов на первый план выходит именно тренерская работа, тренерские идеи, которые позволяют подготовить хорошую функциональную базу, выбрать оптимальную тактику, исходя из уровня футболистов».

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Александр Сопко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Днепр-1
Источник Footboom
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