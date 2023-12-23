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  4. Экс-тренер Днепра-1 может возглавить одну из юношеских сборных Украины
Сборная УКРАИНЫ
23 декабря 2023, 13:58 |
259
0

Экс-тренер Днепра-1 может возглавить одну из юношеских сборных Украины

У Дмитрия Михайленко дела на Кипре идут не очень хорошо

23 декабря 2023, 13:58 |
259
0
Экс-тренер Днепра-1 может возглавить одну из юношеских сборных Украины
СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Бывший тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко близок к возвращению в Украину. Он получил предложение возглавить одну из юношеских сборных Украины.

Сейчас Михайленко работает на Кипре с клубом второго местного дивизиона «Акритас Хлоракас». Дела идут не очень хорошо: команда занимает 12-е место в турнирной таблице из 16 команд. Вскоре Михайленко может быть уволен.

Кроме него, работу в системе юношеских сборных Украины могут получить тренеры Владислав Лупашко и Олег Шандрук, которые сейчас возглавляют «Ингулец» и «Верес» соответственно.

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Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу
Источник Футбол 24
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