Экс-тренер Днепра-1 может возглавить одну из юношеских сборных Украины

Бывший тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко близок к возвращению в Украину. Он получил предложение возглавить одну из юношеских сборных Украины.

Сейчас Михайленко работает на Кипре с клубом второго местного дивизиона «Акритас Хлоракас». Дела идут не очень хорошо: команда занимает 12-е место в турнирной таблице из 16 команд. Вскоре Михайленко может быть уволен.

Кроме него, работу в системе юношеских сборных Украины могут получить тренеры Владислав Лупашко и Олег Шандрук, которые сейчас возглавляют «Ингулец» и «Верес» соответственно.