Президент Франции – о будущем Мбаппе: «Я не его агент»
Макрон надеется, что форвард приведет сборную Франции к победе на Евро-2024
Вопрос о том, где в ближайшее время продолжит свою карьеру форвард Килиан Мбаппе, будоражит умы миллионов болельщиков.
Во Франции его обсуждают на наивысшем дипломатическом уровне. В частности, пришлось «отдуваться» и президенту страны Эммануэлю Макрону.
«Мбаппе – великий футболист. Его будущее? Я не являюсь его агентом. Прежде всего, я поздравляю его с прошедшим днем рождения. Он великий спортсмен, капитан сборной Франции, ведет эту команду за собой. В 2024 году мы сыграем на чемпионате Европы, который, надеюсь, получиться выиграть», – поделился Макрон в эфире телеканала France 5.
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