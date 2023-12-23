Президент Франции – о будущем Мбаппе: «Я не его агент»

Вопрос о том, где в ближайшее время продолжит свою карьеру форвард Килиан Мбаппе, будоражит умы миллионов болельщиков.

Во Франции его обсуждают на наивысшем дипломатическом уровне. В частности, пришлось «отдуваться» и президенту страны Эммануэлю Макрону.

«Мбаппе – великий футболист. Его будущее? Я не являюсь его агентом. Прежде всего, я поздравляю его с прошедшим днем рождения. Он великий спортсмен, капитан сборной Франции, ведет эту команду за собой. В 2024 году мы сыграем на чемпионате Европы, который, надеюсь, получиться выиграть», – поделился Макрон в эфире телеканала France 5.