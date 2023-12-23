Экс-футболист «Реала» согласовал трехлетний контракт с клубом Ла Лиги

31-летний полузащитник Иско согласовал новый контракт с «Бетисом».

Как сообщает Mundo Deportivo, по условиям нового соглашения футболист будет выступать в клубе из Севильи до лета 2027 года.

Отметим, что Иско на протяжении девяти лет, с 2013-го по 2022-й, выступал за мадридский «Реал», в составе которого выиграл 19 трофеев. После завершения сезона-2022/2023 полузащитник на правах свободного агента перешел в «Севилью», а перед стартом нынешнего сезона перебрался в другой клуб из Севильи – «Бетис».

В нынешнем сезоне в составе «зелено-белых» Иско провел 23 матча в Ла Лиге и Лиге Европы, в которых забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.