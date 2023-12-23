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Англия
23 декабря 2023, 12:19 |
242
0

Ничего оригинального. Тен Хаг назвал главную причину неудач МЮ в сезоне

Наставник «красных дьяволов» пообщался с журналистами перед матчем с «Вест Хэмом»

23 декабря 2023, 12:19 |
242
0
Ничего оригинального. Тен Хаг назвал главную причину неудач МЮ в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Перед матчем с «Вест Хэмом» в рамках 18-го тура АПЛ главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг посетовал на проблемы с травмированными игроками, которые преследуют «красных дьяволов» на протяжении нынешнего сезона.

«В этом сезоне нас подкосили проблемы с травмами ключевых игроков. Я уверен, когда игроки вернутся, у нас будет хороший и сильный состав», — приводит слова тен Хага Reuters.

Добавим, что из-за травм наставник «красных дьяволов» не может рассчитывать на Каземиро, Лисандро Мартинеса, Мэйсона Маунта, Тирелла Маласию, Виктора Линделефа и Амада Диалло.

Добавим, что перед отчетным туром «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице с 28 очками, «Вест Хэм» – девятый с отставанием в один балл от своего предстоящего соперника.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед травма Лисандро Мартинес Каземиро Виктор Линделеф Амад Диалло Тирелл Маласия Мэйсон Маунт
Источник Reuters
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