Ничего оригинального. Тен Хаг назвал главную причину неудач МЮ в сезоне
Наставник «красных дьяволов» пообщался с журналистами перед матчем с «Вест Хэмом»
Перед матчем с «Вест Хэмом» в рамках 18-го тура АПЛ главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг посетовал на проблемы с травмированными игроками, которые преследуют «красных дьяволов» на протяжении нынешнего сезона.
«В этом сезоне нас подкосили проблемы с травмами ключевых игроков. Я уверен, когда игроки вернутся, у нас будет хороший и сильный состав», — приводит слова тен Хага Reuters.
Добавим, что из-за травм наставник «красных дьяволов» не может рассчитывать на Каземиро, Лисандро Мартинеса, Мэйсона Маунта, Тирелла Маласию, Виктора Линделефа и Амада Диалло.
Добавим, что перед отчетным туром «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице с 28 очками, «Вест Хэм» – девятый с отставанием в один балл от своего предстоящего соперника.
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