Тернопольская Нива интересуется экс-игроками Львова

Как стало известно Sport.ua, футболисты перволиговой тернопольской «Нивы» подготовку к весенней части сезона начнут 29 января 2024 года.

Два основных этапа подготовки пройдут во Львове. Дело в том, что одним из инвесторов «Нивы» является львовский бизнесмен Роман Михайлив, который одновременно является президентом ДЮФК «Львов», владеющим современной спортивной базой, в частности, полем с искусственным газоном последнего поколения. Также важно, что, дислоцируясь во Львове, не будет проблем со спарринг-партнерами.

Главный тренер «Нивы» Александр Стахив не скрывает, что надеется на серьезное усиление, ведь на финише первой части сезона по разным причинам в его распоряжении было всего 16 игроков. В частности, тернопольчане проявляют интерес к нескольким экс-игрокам «Львова», которые минувшей осенью защищали цвета «Миная» (U-19). Тем более, что «Нива» только на шесть очков опережает команды, которым грозят стыковые матчи за сохранение «прописки» в Первой лиге.

Пока в активе «Нивы» 20 очков и она занимает четвертое место в группе «Выбывание» Первой лиги.