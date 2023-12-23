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Украина. Первая лига
23 декабря 2023, 11:47 | Обновлено 23 декабря 2023, 12:18
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Тернопольская Нива интересуется экс-игроками Львова

Тернопольчане к сезону будут готовиться во Львове

23 декабря 2023, 11:47 | Обновлено 23 декабря 2023, 12:18
290
0
Тернопольская Нива интересуется экс-игроками Львова
ФК Нива Тернополь

Как стало известно Sport.ua, футболисты перволиговой тернопольской «Нивы» подготовку к весенней части сезона начнут 29 января 2024 года.

Два основных этапа подготовки пройдут во Львове. Дело в том, что одним из инвесторов «Нивы» является львовский бизнесмен Роман Михайлив, который одновременно является президентом ДЮФК «Львов», владеющим современной спортивной базой, в частности, полем с искусственным газоном последнего поколения. Также важно, что, дислоцируясь во Львове, не будет проблем со спарринг-партнерами.

Главный тренер «Нивы» Александр Стахив не скрывает, что надеется на серьезное усиление, ведь на финише первой части сезона по разным причинам в его распоряжении было всего 16 игроков. В частности, тернопольчане проявляют интерес к нескольким экс-игрокам «Львова», которые минувшей осенью защищали цвета «Миная» (U-19). Тем более, что «Нива» только на шесть очков опережает команды, которым грозят стыковые матчи за сохранение «прописки» в Первой лиге.

Пока в активе «Нивы» 20 очков и она занимает четвертое место в группе «Выбывание» Первой лиги.

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Источник Sport.ua
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