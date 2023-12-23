Спортивный директор Дженоа – о Малиновском: «У него есть качество и сила»

Спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини высказался об игре украинского хавбека Руслана Малиновского и выделил его главные качества.

«Малиновский? Он может исполнять все роли на поле, у него есть характеристики для этого. У Руслана есть качество и сила», – цитирует Оттолини ТМW, ссылаясь на DAZN.

Отметим, что наш соотечественник присоединился к «Дженоа» перед стартом нынешнего сезона и провел за «грифонов» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал столько же результативных передач.