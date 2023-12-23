Спортивный директор Дженоа – о Малиновском: «У него есть качество и сила»
Функционер отметил главные качества украинца
Спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини высказался об игре украинского хавбека Руслана Малиновского и выделил его главные качества.
«Малиновский? Он может исполнять все роли на поле, у него есть характеристики для этого. У Руслана есть качество и сила», – цитирует Оттолини ТМW, ссылаясь на DAZN.
Отметим, что наш соотечественник присоединился к «Дженоа» перед стартом нынешнего сезона и провел за «грифонов» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал столько же результативных передач.
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