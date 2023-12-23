ПСВ хочет выкупить контракт защитника Барселоны

Лидер чемпионата Нидерландов, ПСВ из Эйндховена, настроен выкупить контракт американского защитника Сержиньо Деста у каталонской «Барселоны».

Дест перешел в каталонский клуб из «Аякса» в 2020-м за 21 млн евро, но не прижился на «Камп Ноу», после чего выступал по арендам. Прошлый сезон американец провел в «Милане», а нынешний начал в ПСВ. В Эйндховене остались довольны сотрудничеством с Сержиньо, и готовы выложить за него 10 млн евро, прописанных в качестве отступных.

Отметим, что в нынешнем сезоне Сержиньо Дест провел за ПСВ во всех турнирах 19 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.