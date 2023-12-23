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Испания
23 декабря 2023, 10:35 | Обновлено 23 декабря 2023, 10:42
368
0

ПСВ хочет выкупить контракт защитника Барселоны

Сержиньо Дест выступает в Эйндховене с начала нынешнего сезона

23 декабря 2023, 10:35 | Обновлено 23 декабря 2023, 10:42
368
0
ПСВ хочет выкупить контракт защитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиньо Дест

Лидер чемпионата Нидерландов, ПСВ из Эйндховена, настроен выкупить контракт американского защитника Сержиньо Деста у каталонской «Барселоны».

Дест перешел в каталонский клуб из «Аякса» в 2020-м за 21 млн евро, но не прижился на «Камп Ноу», после чего выступал по арендам. Прошлый сезон американец провел в «Милане», а нынешний начал в ПСВ. В Эйндховене остались довольны сотрудничеством с Сержиньо, и готовы выложить за него 10 млн евро, прописанных в качестве отступных.

Отметим, что в нынешнем сезоне Сержиньо Дест провел за ПСВ во всех турнирах 19 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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Источник Sport.ua
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