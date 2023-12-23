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  4. КЛОПП – о матче с Арсеналом: «Они сделали шаг вперед»
Англия
23 декабря 2023, 10:05 |
478
0

КЛОПП – о матче с Арсеналом: «Они сделали шаг вперед»

Тренер «красных» поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «канонирами»

23 декабря 2023, 10:05 |
478
0
КЛОПП – о матче с Арсеналом: «Они сделали шаг вперед»
Getty Images/Global Images Ukraine.Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 18-го тура АПЛ против «Арсенала».

«Честно говоря, думал, что в прошлом сезоне они уже похожи на претендентов, но затем из-за отдельных результатов выбыли из гонки. Не знаю точных причин.

Та команда была очень сильной, а теперь еще подписали Райса, Райю, других игроков – слабее от таких трансферов не станешь. Артета имел возможность построить ровно такую команду, какую хотел. У них хорошее сочетание физической силы, хорошей техники, организованности. Они хорошо натренированы и подготовлены.

Они сделали шаг вперед и будут пользоваться моим уважением, но нам нужны очки», – приводит слова Клоппа ВВС.

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Ливерпуль - Арсенал Юрген Клопп Арсенал Лондон Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник BBC
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