КЛОПП – о матче с Арсеналом: «Они сделали шаг вперед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 18-го тура АПЛ против «Арсенала».

«Честно говоря, думал, что в прошлом сезоне они уже похожи на претендентов, но затем из-за отдельных результатов выбыли из гонки. Не знаю точных причин.

Та команда была очень сильной, а теперь еще подписали Райса, Райю, других игроков – слабее от таких трансферов не станешь. Артета имел возможность построить ровно такую команду, какую хотел. У них хорошее сочетание физической силы, хорошей техники, организованности. Они хорошо натренированы и подготовлены.

Они сделали шаг вперед и будут пользоваться моим уважением, но нам нужны очки», – приводит слова Клоппа ВВС.