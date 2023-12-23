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  4. Самуэль ИНКУМ: «В матче против Шахтера на поле бросали бананы»
Украина. Премьер лига
23 декабря 2023, 09:42 |
1638
11

Самуэль ИНКУМ: «В матче против Шахтера на поле бросали бананы»

Ганский экс-легионер «Днепра» решил достать из анналов истории рассказ о расизме

23 декабря 2023, 09:42 |
1638
11
Самуэль ИНКУМ: «В матче против Шахтера на поле бросали бананы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Инкум

Бывший правый защитник «Днепра» Самуэль Инкум, выступавший за эту команду с 2011 по 2014 годы, рассказал историю о том, что якобы сталкивался с проявлениями расизма в Украине.

«Что касается меня, то в любой стране, куда бы я ни поехал, думаю, что не все у меня получалось гладко из-за того, что я не белый, поэтому я даже не обращаю на это слишком много внимания».

«Помню одну из наших игр в Украине против донецкого «Шахтера», там было много всего, был банан, я даже не обратил на это внимание. Они бросали на поле бананы и прочее, они думают, что черные – это обезьяны, но я даже не подал виду, чтобы не реагировать на эти провокации. Я ничего не чувствую, горжусь тем, что я черный», –цитирует Инкума Pulse Ghana со ссылкой на Starr FM.

Примечательно, что в «Шахтере» в последние пару десятилетий играло множество темнокожих легионеров, у которых никогда не возникало никаких проблем на почве расизма с болельщиками «горняков». По этой причине нынешнее признание Инкума, сделанное спустя столько лет после отъезда из Украины, выглядит как минимум странным.

В настоящий момент 34-летний Инкум сидит без клуба после ухода летом из ганского клуба «Хартс оф Оук».

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Самуэль Инкум Днепр чемпионат Украины по футболу расизм Шахтер Донецк
Источник Pulse Ghana
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Комментарии 11
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Максим Колісник
Пишатися тим що ти чорний як і пишатися тим що ти білий це якийсь ідіотизм.
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+4
Алекс 122
В донецк при рыгах никто ехать не хотел .Вата на трибунах орала антиукраинские лозунги судьи тащили кротов за уши .Только не кротам предателям Украины говорить о том что это были не они .Ненавидящие Украину ватники 
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+3
Алекс 122
Овощ и ахметов всегда щедро оплачивали антиукраинские настроения на донбассе а кроты отказыаались надевать футболки в поддержку ато
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+1
Алекс 122
Эти вещи не зависит от государства .Бросали бананы везде в негров даже в бразильских звезд .А что касается шахтера то это сепарская команда ахметова что привела войну в Уктаину что намного хуже чем банан
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+1
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Игорь Нестеренко
Давно вже не думав про негрів взагалі, сьогодні вранці зайшов на спорт.юа і почав перейматись проблемами расизму у кого така ж сама хрінь?
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0
Aries2005
Та ви задовбали срач розводити. Що ахметка, що суркісня, це паразити, які крали і продовжують(навіть зараз) обкрадати Україну. А ви тут один на одного, хто краще, хто гірше.
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0
Лига конференций без динамо
Алекс122 это пи_др 1515 сепар любитель смоктать в суркисов и очень любил раньше метвречука и шария 
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-1
Alexander Киев
Точно Шахтаря? А то є всім відомі сови Суркісята, які крім угу-кати нічого не вміють, ні на полі, ні по за ним. Там дійсно деградація пішла. Вони ще банери вішали " 100% білий " - а у складі грають темношкірі футболісти 🤡 тому не дивно, що ті суркісята, гірше любого орка. Тому вся Україна їх дружньо посилає за кораблем , на .і.
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-3
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