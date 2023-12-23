Самуэль ИНКУМ: «В матче против Шахтера на поле бросали бананы»

Бывший правый защитник «Днепра» Самуэль Инкум, выступавший за эту команду с 2011 по 2014 годы, рассказал историю о том, что якобы сталкивался с проявлениями расизма в Украине.

«Что касается меня, то в любой стране, куда бы я ни поехал, думаю, что не все у меня получалось гладко из-за того, что я не белый, поэтому я даже не обращаю на это слишком много внимания».

«Помню одну из наших игр в Украине против донецкого «Шахтера», там было много всего, был банан, я даже не обратил на это внимание. Они бросали на поле бананы и прочее, они думают, что черные – это обезьяны, но я даже не подал виду, чтобы не реагировать на эти провокации. Я ничего не чувствую, горжусь тем, что я черный», –цитирует Инкума Pulse Ghana со ссылкой на Starr FM.

Примечательно, что в «Шахтере» в последние пару десятилетий играло множество темнокожих легионеров, у которых никогда не возникало никаких проблем на почве расизма с болельщиками «горняков». По этой причине нынешнее признание Инкума, сделанное спустя столько лет после отъезда из Украины, выглядит как минимум странным.

В настоящий момент 34-летний Инкум сидит без клуба после ухода летом из ганского клуба «Хартс оф Оук».