Самуэль ИНКУМ: «В матче против Шахтера на поле бросали бананы»
Ганский экс-легионер «Днепра» решил достать из анналов истории рассказ о расизме
Бывший правый защитник «Днепра» Самуэль Инкум, выступавший за эту команду с 2011 по 2014 годы, рассказал историю о том, что якобы сталкивался с проявлениями расизма в Украине.
«Что касается меня, то в любой стране, куда бы я ни поехал, думаю, что не все у меня получалось гладко из-за того, что я не белый, поэтому я даже не обращаю на это слишком много внимания».
«Помню одну из наших игр в Украине против донецкого «Шахтера», там было много всего, был банан, я даже не обратил на это внимание. Они бросали на поле бананы и прочее, они думают, что черные – это обезьяны, но я даже не подал виду, чтобы не реагировать на эти провокации. Я ничего не чувствую, горжусь тем, что я черный», –цитирует Инкума Pulse Ghana со ссылкой на Starr FM.
Примечательно, что в «Шахтере» в последние пару десятилетий играло множество темнокожих легионеров, у которых никогда не возникало никаких проблем на почве расизма с болельщиками «горняков». По этой причине нынешнее признание Инкума, сделанное спустя столько лет после отъезда из Украины, выглядит как минимум странным.
В настоящий момент 34-летний Инкум сидит без клуба после ухода летом из ганского клуба «Хартс оф Оук».
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