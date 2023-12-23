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Клубный чемпионат мира
23 декабря 2023, 09:31 | Обновлено 23 декабря 2023, 09:32
841
0

У Англии больше всего клубов-победителей клубного чемпионата мира

«Манчестер Сити» впервые триумфовал в турнире

23 декабря 2023, 09:31 | Обновлено 23 декабря 2023, 09:32
841
0
У Англии больше всего клубов-победителей клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Убедительная победа над «Флуминенсе» (4:0) в решающем поединке сделала «Манчестер Сити» четвертым английским клубом, триумфовавшим на клубном чемпионате мира.

Ранее почетный трофей в свою коллекцию завоевали «Манчестер Юнайтед» (2008 год), «Ливерпуль» (2019-й) и «Челси» (2021-й).

Таким образом, Англия вышла в лидеры по количеству клубов, ставшими победителями клубного чемпионата мира, обойдя по этому показателю Бразилию («Коринтианс», «Интернасьонал» и «Сан-Паулу»).

Добавим, что лидером по общему количеству титулов клубных чемпионов мира является Испания – «Реал» побеждал пять раз, а «Барселона» три.

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Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу Флуминенсе Манчестер Юнайтед Ливерпуль Челси Реал Мадрид Барселона Коринтианс Интернасьонал Сан-Паулу
Источник Sport.ua
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