У Англии больше всего клубов-победителей клубного чемпионата мира

Убедительная победа над «Флуминенсе» (4:0) в решающем поединке сделала «Манчестер Сити» четвертым английским клубом, триумфовавшим на клубном чемпионате мира.

Ранее почетный трофей в свою коллекцию завоевали «Манчестер Юнайтед» (2008 год), «Ливерпуль» (2019-й) и «Челси» (2021-й).

Таким образом, Англия вышла в лидеры по количеству клубов, ставшими победителями клубного чемпионата мира, обойдя по этому показателю Бразилию («Коринтианс», «Интернасьонал» и «Сан-Паулу»).

Добавим, что лидером по общему количеству титулов клубных чемпионов мира является Испания – «Реал» побеждал пять раз, а «Барселона» три.