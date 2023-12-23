Артета поделился рецептом, как заставить трибуны Энфилда замолчать
Наставник Арсенала ожидает напряженный матч в рамках 18-го тура АПЛ
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего гостевого поединка АПЛ против «Ливерпуля», а также рассказал, как заставить замолчать трибуны домашнего стадиона «красных» – «Энфилда».
«Атмосфера на этой игре будет отличной. Обе команды пребывают в действительно хорошей форме и занимают сильные позиции в чемпионате. Матч будет очень напряженным.
Но мы должны играть лучше, чем они. Толпу возможно заставить замолчать, только если мы будем доминировать в этой встрече и покажем себя лучше них», – отметил Артета на предматчевой пресс-конференции.
Отметим, что перед 18-м туром «канониры» возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 39 очков. «Ливерпуль» - второй, набрав на одно очко меньше.
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