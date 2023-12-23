Артета поделился рецептом, как заставить трибуны Энфилда замолчать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего гостевого поединка АПЛ против «Ливерпуля», а также рассказал, как заставить замолчать трибуны домашнего стадиона «красных» – «Энфилда».

«Атмосфера на этой игре будет отличной. Обе команды пребывают в действительно хорошей форме и занимают сильные позиции в чемпионате. Матч будет очень напряженным.

Но мы должны играть лучше, чем они. Толпу возможно заставить замолчать, только если мы будем доминировать в этой встрече и покажем себя лучше них», – отметил Артета на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что перед 18-м туром «канониры» возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 39 очков. «Ливерпуль» - второй, набрав на одно очко меньше.