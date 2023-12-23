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  4. Артета поделился рецептом, как заставить трибуны Энфилда замолчать
Англия
23 декабря 2023, 08:53 |
341
1

Артета поделился рецептом, как заставить трибуны Энфилда замолчать

Наставник Арсенала ожидает напряженный матч в рамках 18-го тура АПЛ

23 декабря 2023, 08:53 |
341
1
Артета поделился рецептом, как заставить трибуны Энфилда замолчать
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего гостевого поединка АПЛ против «Ливерпуля», а также рассказал, как заставить замолчать трибуны домашнего стадиона «красных» – «Энфилда».

«Атмосфера на этой игре будет отличной. Обе команды пребывают в действительно хорошей форме и занимают сильные позиции в чемпионате. Матч будет очень напряженным.

Но мы должны играть лучше, чем они. Толпу возможно заставить замолчать, только если мы будем доминировать в этой встрече и покажем себя лучше них», – отметил Артета на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что перед 18-м туром «канониры» возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 39 очков. «Ливерпуль» - второй, набрав на одно очко меньше.

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Микель Артета Ливерпуль Ливерпуль - Арсенал чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энфилд
Источник The Independent
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luceorius
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