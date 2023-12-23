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  4. «Мы жаждем большего»: реакция Роналду на третью подряд победу Аль-Насра
Саудовская Аравия
23 декабря 2023, 08:36 |
358
0

«Мы жаждем большего»: реакция Роналду на третью подряд победу Аль-Насра

Криштиану стал автором одного из забитых мячей

23 декабря 2023, 08:36 |
358
0
«Мы жаждем большего»: реакция Роналду на третью подряд победу Аль-Насра
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» над «Аль-Иттифаком» (3:1), которая стала для клуба из Эр-Рияда третьей подряд в чемпионате Саудовской Аравии.

«Третья победа подряд! Мы жаждем большего, давай не останавливаться, «Аль-Наср», – написал автор одного из забитых мячей на своей странице в Instagram.

Отметим, что «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая на 10 очков от лидирующего «Аль-Хиляля».

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Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Instagram
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