«Мы жаждем большего»: реакция Роналду на третью подряд победу Аль-Насра
Криштиану стал автором одного из забитых мячей
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» над «Аль-Иттифаком» (3:1), которая стала для клуба из Эр-Рияда третьей подряд в чемпионате Саудовской Аравии.
«Третья победа подряд! Мы жаждем большего, давай не останавливаться, «Аль-Наср», – написал автор одного из забитых мячей на своей странице в Instagram.
Отметим, что «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая на 10 очков от лидирующего «Аль-Хиляля».
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