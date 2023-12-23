«Мы жаждем большего»: реакция Роналду на третью подряд победу Аль-Насра

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» над «Аль-Иттифаком» (3:1), которая стала для клуба из Эр-Рияда третьей подряд в чемпионате Саудовской Аравии.

«Третья победа подряд! Мы жаждем большего, давай не останавливаться, «Аль-Наср», – написал автор одного из забитых мячей на своей странице в Instagram.

Отметим, что «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая на 10 очков от лидирующего «Аль-Хиляля».