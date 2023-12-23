Названа оценка Коваленко за матч Эмполи – Лацио

В пятницу, 22 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и римским «Лацио», который завершился победой гостей со счетом 2:0.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 62-й минуте вместо Якопо Фаццини. Статистический сервис WhoScored оценил игру украинца в 6.1 балла.

Лучшим игроком матча стал полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи, который открыл счет и получил оценку 8.9 балла.

Оценки WhoScored за матч Эмполи – Лацио – 0:2