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  4. Названа оценка Коваленко за матч Эмполи – Лацио
Италия
23 декабря 2023, 05:58 |
111
0

Названа оценка Коваленко за матч Эмполи – Лацио

Встреча завершилась победой римлян со счетом 2:0

23 декабря 2023, 05:58 |
111
0
Названа оценка Коваленко за матч Эмполи – Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

В пятницу, 22 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и римским «Лацио», который завершился победой гостей со счетом 2:0.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 62-й минуте вместо Якопо Фаццини. Статистический сервис WhoScored оценил игру украинца в 6.1 балла.

Лучшим игроком матча стал полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи, который открыл счет и получил оценку 8.9 балла.

Оценки WhoScored за матч Эмполи – Лацио – 0:2

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чемпионат Италии по футболу Эмполи Лацио Виктор Коваленко WhoScored лучший игрок Маттео Гендузи
Источник Sport.ua
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