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Европейская Суперлига
23 декабря 2023, 05:36 |
293
0

Организаторы Суперлиги сделали повторное предложение клубам АПЛ

Ранее англичане отказались от участия в проекте

23 декабря 2023, 05:36 |
293
0
Организаторы Суперлиги сделали повторное предложение клубам АПЛ
Twitter

Организаторы проекта Европейская Суперлига A22 Sports сообщили о том, что сделали повторное предложение клубам английской Премьер-лиги, сообщает Mirror Football.

Европейскую Суперлигу не отпугнуло то, что ранее все ведущие английские клубы высказались против этого проекта и сообщили, что продолжат выступать в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Напомним, что, помимо английских клубов, от участия в проекте Европейская Суперлига отказались многие другие ведущие европейские клубы.

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Европейская Суперлига Английская Премьер-лига
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