Организаторы Суперлиги сделали повторное предложение клубам АПЛ

Организаторы проекта Европейская Суперлига A22 Sports сообщили о том, что сделали повторное предложение клубам английской Премьер-лиги, сообщает Mirror Football.

Европейскую Суперлигу не отпугнуло то, что ранее все ведущие английские клубы высказались против этого проекта и сообщили, что продолжат выступать в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Напомним, что, помимо английских клубов, от участия в проекте Европейская Суперлига отказались многие другие ведущие европейские клубы.