Организаторы Суперлиги сделали повторное предложение клубам АПЛ
Ранее англичане отказались от участия в проекте
Организаторы проекта Европейская Суперлига A22 Sports сообщили о том, что сделали повторное предложение клубам английской Премьер-лиги, сообщает Mirror Football.
Европейскую Суперлигу не отпугнуло то, что ранее все ведущие английские клубы высказались против этого проекта и сообщили, что продолжат выступать в соревнованиях под эгидой УЕФА.
Напомним, что, помимо английских клубов, от участия в проекте Европейская Суперлига отказались многие другие ведущие европейские клубы.
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