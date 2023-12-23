Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном

Итальянский «Наполи» согласовал новый контракт со своим форвардом Виктором Осимхеном, сообщает Фабрицио Романо.

Как сообщается, новое соглашение между «Наполи» и 24-летним Осимхеном рассчитано до июня 2026 года, предусматривает существенное повышение зарплаты и клаусулу, размер которой не сообщается. Контракт будет подписан до Рождества.

В нынешнем сезоне в составе «Наполи» Виктор Осимхен сыграл 17 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.