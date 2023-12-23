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Италия
23 декабря 2023, 05:22 | Обновлено 23 декабря 2023, 05:23
73
0

Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном

Соглашение будет подписан до рождества

23 декабря 2023, 05:22 | Обновлено 23 декабря 2023, 05:23
73
0
Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном
Twitter (Фабріціо Романо). Виктор Осимхен

Итальянский «Наполи» согласовал новый контракт со своим форвардом Виктором Осимхеном, сообщает Фабрицио Романо.

Как сообщается, новое соглашение между «Наполи» и 24-летним Осимхеном рассчитано до июня 2026 года, предусматривает существенное повышение зарплаты и клаусулу, размер которой не сообщается. Контракт будет подписан до Рождества.

В нынешнем сезоне в составе «Наполи» Виктор Осимхен сыграл 17 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

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чемпионат Италии по футболу Виктор Осимхен Наполи продление контракта Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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