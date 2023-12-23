Италия23 декабря 2023, 05:22 | Обновлено 23 декабря 2023, 05:23
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Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном
Соглашение будет подписан до рождества
23 декабря 2023, 05:22 | Обновлено 23 декабря 2023, 05:23
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Итальянский «Наполи» согласовал новый контракт со своим форвардом Виктором Осимхеном, сообщает Фабрицио Романо.
Как сообщается, новое соглашение между «Наполи» и 24-летним Осимхеном рассчитано до июня 2026 года, предусматривает существенное повышение зарплаты и клаусулу, размер которой не сообщается. Контракт будет подписан до Рождества.
В нынешнем сезоне в составе «Наполи» Виктор Осимхен сыграл 17 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
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