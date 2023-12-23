Англия23 декабря 2023, 05:10 |
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Эрик ТЕН ХАГ: «Если можешь забивать в Лиге чемпионов, то можешь и в АПЛ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» продолжает верить в Расмуса Хойлунда
23 декабря 2023, 05:10 |
143
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжает верить в датского форварда Расмуса Хойлунда.
«Его менталитет отличный и он прекрасно выступает в условиях стресса. Если ты можешь забивать в Лиге чемпионов, то можешь забивать и в Премьер-лиге», – приводит слова Тен Хага Фабрицио Романо.
Напомним, что в нынешнем сезоне Расмус Хойлунд забил пять голов в Лиге чемпионов, но пока ни одного в других турнирах, в том числе – в Премьер-лиге.
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