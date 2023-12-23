Полузащитник Челси не сыграет против Вулверхэмптона

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что полузащитник Энцо Фернандес не сможет сыграть в матче чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».

«Энцо не сыграет против «Вулверхэмптона». У него грыжа и он не очень хорошо себя чувствовал. Мы собираемся отправить его к врачу. Думаю, что он как можно скорее вернется в общую группу», – приводит слова Почеттино Фабрицио Романо.

Напомним, что матч «Челси» и «Вулверхэмптона» состоится в воскресенье, 25 декабря, и начнется в 15:00 по киевскому времени.