Полузащитник Челси не сыграет против Вулверхэмптона
Энцо Фернандес пропустит ближайший матч из-за грыжи
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что полузащитник Энцо Фернандес не сможет сыграть в матче чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».
«Энцо не сыграет против «Вулверхэмптона». У него грыжа и он не очень хорошо себя чувствовал. Мы собираемся отправить его к врачу. Думаю, что он как можно скорее вернется в общую группу», – приводит слова Почеттино Фабрицио Романо.
Напомним, что матч «Челси» и «Вулверхэмптона» состоится в воскресенье, 25 декабря, и начнется в 15:00 по киевскому времени.
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