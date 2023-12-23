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Англия
23 декабря 2023, 04:39 |
37
0

Полузащитник Челси не сыграет против Вулверхэмптона

Энцо Фернандес пропустит ближайший матч из-за грыжи

23 декабря 2023, 04:39 |
37
0
Полузащитник Челси не сыграет против Вулверхэмптона
Twitter (Фабрицио Романо). Энцо Фернандес

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что полузащитник Энцо Фернандес не сможет сыграть в матче чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».

«Энцо не сыграет против «Вулверхэмптона». У него грыжа и он не очень хорошо себя чувствовал. Мы собираемся отправить его к врачу. Думаю, что он как можно скорее вернется в общую группу», – приводит слова Почеттино Фабрицио Романо.

Напомним, что матч «Челси» и «Вулверхэмптона» состоится в воскресенье, 25 декабря, и начнется в 15:00 по киевскому времени.

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Челси Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Энцо Фернандес Маурисио Почеттино травма Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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