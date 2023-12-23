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Англия
23 декабря 2023, 04:23 | Обновлено 23 декабря 2023, 04:24
102
1

Юрген КЛОПП: «Хоть раз подумайте об общих проблемах футбола»

Главный тренер «Ливерпуля» недоволен плотным графиком на Рождество.

23 декабря 2023, 04:23 | Обновлено 23 декабря 2023, 04:24
102
1
Юрген КЛОПП: «Хоть раз подумайте об общих проблемах футбола»
Twitter (Фабрицио Романо). Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен плотным графиком матчей на Рождество, который навредил составу «Вест Хэма» перед матчем Кубка лиги.

«И насколько это честно? Почему бы тем, кто это делает, не взглянуть на это? Хоть раз отложите футболки и подумайте об общих проблемах футбола. Кто-то должен изменить это. Говорят, мол, ну да, но вы подписали контракт с вещателем. Но одно с другим никак не связано», – приводит слова Клоппа Фабрицио Романо.

Напомним, что в среду, 20 декабря, «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в матче Кубка лиги со счетом 5:1.

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Ливерпуль - Вест Хэм Ливерпуль Вест Хэм Кубок английской лиги по футболу Юрген Клопп Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Нытье ни о чем. В командах 25 человек, зачем они нужны, используйте всех, не только 11 человек. Для кого сделали 5 замен, Юрген против Манчестера сделал только 4, против Шеффилда 4. Выбор за каждым или все трофеи, или здоровье.
Если провести опрос, готовы ли футболисты на сокращение оплаты в два раза и при этом больше отдыха, 99% попросят, чтоб Юрген сходил в пешее эротическое со своими предложениями.
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