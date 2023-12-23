Юрген КЛОПП: «Хоть раз подумайте об общих проблемах футбола»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен плотным графиком матчей на Рождество, который навредил составу «Вест Хэма» перед матчем Кубка лиги.

«И насколько это честно? Почему бы тем, кто это делает, не взглянуть на это? Хоть раз отложите футболки и подумайте об общих проблемах футбола. Кто-то должен изменить это. Говорят, мол, ну да, но вы подписали контракт с вещателем. Но одно с другим никак не связано», – приводит слова Клоппа Фабрицио Романо.

Напомним, что в среду, 20 декабря, «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в матче Кубка лиги со счетом 5:1.