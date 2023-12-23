ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 декабря

В субботу, 23 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Вест Хэм – Манчестер Юнайтед

2.64 – 3.81 – 2.67

17:00 Тоттенхэм – Эвертон

1.83 – 4.27 – 4.27

17:15 Атлетико – Севилья

1.56 – 4.63 – 6.27

19:30 Ливерпуль – Арсенал

2.58 – 3.60 – 2.86