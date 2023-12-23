Другие новости23 декабря 2023, 00:59 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 декабря
Важные события во всех видах спорта
23 декабря 2023, 00:59 |
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В субботу, 23 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:30 Вест Хэм – Манчестер Юнайтед
17:00 Тоттенхэм – Эвертон
17:15 Атлетико – Севилья
19:30 Ливерпуль – Арсенал
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