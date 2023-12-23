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23 декабря 2023, 00:59 |
24
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 декабря

Важные события во всех видах спорта

23 декабря 2023, 00:59 |
24
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 23 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Вест Хэм – Манчестер Юнайтед

Favbet 2.64 – 3.81 – 2.67

17:00 Тоттенхэм – Эвертон

Favbet 1.83 – 4.27 – 4.27

17:15 Атлетико – Севилья

Favbet 1.56 – 4.63 – 6.27

19:30 Ливерпуль – Арсенал

Favbet 2.58 – 3.60 – 2.86

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Источник Sport.ua
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