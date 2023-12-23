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Клубный чемпионат мира
23 декабря 2023, 00:30 | Обновлено 23 декабря 2023, 01:02
713
0

В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?

22 декабря «горожане» выиграли у «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира

23 декабря 2023, 00:30 | Обновлено 23 декабря 2023, 01:02
713
0
В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
Getty Images/Global Images Ukraine

22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023 между командами «Манчестер Сити» (Англия) и «Флуминенсе». Игра завершилась со счетом 4:0.

Для «горожан» это первый титул КЧМ в истории. Жузеп Гвардиола, в свою очередь, взял трофей клубного ЧМ в четвертый раз.

За победу на турнире «Манчестер Сити» заработал всего 5 миллионов фунтов стерлингов. Это в 60 раз меньше, чем за требл (АПЛ + Кубок Англии + ЛЧ) в прошлом сезоне. Тогда общий чек английского клуба составил 300 миллионов фунтов стерлингов.

Призовые за КЧМ-2023:

  1. Манчестер Сити – 5 млн фунтов стерлингов
  2. Флуминенсе – 4 млн фунтов стерлингов
  3. Аль-Ахли Каир – 2.5 млн фунтов стерлингов
  4. Урава Редс – 2 млн фунтов стерлингов
  5. Леон – 1 млн фунтов стерлингов
  6. Аль-Иттихад – 1 млн фунтов стерлингов
  7. Окленд Сити – 500 тысяч фунтов стерлингов
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Флуминенсе Манчестер Сити Аль-Ахли Каир Урава Редс Леон (Мексика) Аль-Иттихад Джидда Окленд Сити клубный чемпионат мира по футболу призовые призовой фонд
Источник Sport.ua
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