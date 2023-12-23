В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?

22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023 между командами «Манчестер Сити» (Англия) и «Флуминенсе». Игра завершилась со счетом 4:0.

Для «горожан» это первый титул КЧМ в истории. Жузеп Гвардиола, в свою очередь, взял трофей клубного ЧМ в четвертый раз.

За победу на турнире «Манчестер Сити» заработал всего 5 миллионов фунтов стерлингов. Это в 60 раз меньше, чем за требл (АПЛ + Кубок Англии + ЛЧ) в прошлом сезоне. Тогда общий чек английского клуба составил 300 миллионов фунтов стерлингов.

Призовые за КЧМ-2023: