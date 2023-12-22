Клубный чемпионат мира22 декабря 2023, 23:11 | Обновлено 22 декабря 2023, 23:40
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Месси курит в сторонке. Игрок Манчестер Сити завоевал 14-й титул в 23 года
Хулиан Альварес помог «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» в финал КЧМ-2023
22 декабря 2023, 23:11 | Обновлено 22 декабря 2023, 23:40
2172
3
22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023 между командами «Манчестер Сити» (Англия) и «Флуминенсе». Игра завершилась со счетом 4:0.
Дублем в этом поединке отметился 23-летний аргентинский форвард Хулиан Альварес.
Сейчас на счету Альвареса 14 трофеев на профессиональном уровне:
- 🏆 Чемпионат Аргентины
- 🏆 Кубок Аргентины
- 🏆 Суперкубок Аргентины
- 🏆 Кубок аргентинской лиги
- 🏆 Кубок Либертадорес
- 🏆 Копа Судамерикана
- 🏆 Копа Америка
- 🏆 Финалиссима
- 🏆 Чемпионат мира
- 🏆 Английская Премьер-лига
- 🏆 Кубок Англии
- 🏆 Лига чемпионов
- 🏆 Суперкубок УЕФА
- 🏆 Клубный чемпионат мира
370 дней назад Альварес выиграл чемпионат мира 2022 по футболу в Катаре со сборной Аргентины и звездным соотечественником Лионелем Месси.
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Комментарии 3
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Для чого ці провокативні непрофесійні заголовки? У Мессі в 23 роки було 15 титулів, у які його внесок був вирішальним або досить вагомим. У Альвареса більшість титулів завдяки партнерам.
Альварес выиграл практически все главные турниры.... Можно заканчивать
Роналду в 18 лет больше вииграл.
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