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Клубный чемпионат мира
22 декабря 2023, 23:11 | Обновлено 22 декабря 2023, 23:40
2172
3

Месси курит в сторонке. Игрок Манчестер Сити завоевал 14-й титул в 23 года

Хулиан Альварес помог «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» в финал КЧМ-2023

22 декабря 2023, 23:11 | Обновлено 22 декабря 2023, 23:40
2172
3
Месси курит в сторонке. Игрок Манчестер Сити завоевал 14-й титул в 23 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023 между командами «Манчестер Сити» (Англия) и «Флуминенсе». Игра завершилась со счетом 4:0.

Дублем в этом поединке отметился 23-летний аргентинский форвард Хулиан Альварес.

Сейчас на счету Альвареса 14 трофеев на профессиональном уровне:

  • 🏆 Чемпионат Аргентины
  • 🏆 Кубок Аргентины
  • 🏆 Суперкубок Аргентины
  • 🏆 Кубок аргентинской лиги
  • 🏆 Кубок Либертадорес
  • 🏆 Копа Судамерикана
  • 🏆 Копа Америка
  • 🏆 Финалиссима
  • 🏆 Чемпионат мира
  • 🏆 Английская Премьер-лига
  • 🏆 Кубок Англии
  • 🏆 Лига чемпионов
  • 🏆 Суперкубок УЕФА
  • 🏆 Клубный чемпионат мира

370 дней назад Альварес выиграл чемпионат мира 2022 по футболу в Катаре со сборной Аргентины и звездным соотечественником Лионелем Месси.

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Хулиан Альварес клубный чемпионат мира по футболу Флуминенсе Манчестер Сити статистика
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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romario-1975
Для чого ці провокативні непрофесійні заголовки? У Мессі в 23 роки було 15 титулів, у які його внесок був вирішальним або досить вагомим. У Альвареса більшість титулів завдяки партнерам.
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+2
Roma Sergeev
Альварес выиграл практически все главные турниры.... Можно заканчивать 
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+1
А Ш
Роналду в 18 лет больше вииграл.
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0
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