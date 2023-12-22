Месси курит в сторонке. Игрок Манчестер Сити завоевал 14-й титул в 23 года

22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023 между командами «Манчестер Сити» (Англия) и «Флуминенсе». Игра завершилась со счетом 4:0.

Дублем в этом поединке отметился 23-летний аргентинский форвард Хулиан Альварес.

Сейчас на счету Альвареса 14 трофеев на профессиональном уровне:

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🏆 Английская Премьер-лига

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🏆 Лига чемпионов

🏆 Суперкубок УЕФА

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370 дней назад Альварес выиграл чемпионат мира 2022 по футболу в Катаре со сборной Аргентины и звездным соотечественником Лионелем Месси.