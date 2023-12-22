95% точных передач. Стала известна оценка Малиновского за матч Дженоа
22 декабря «грифоны» обыграли «Сассуоло» со счетом 2:1 на выезде
22 декабря состоялся матч 17-го тура Серии А между командами «Сассуоло» и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «грифонов».
Украинский футболист гостей Руслан Малиновский начал поединок с первых минут и был заменена на 90-й на Алессандро Вольякко.
За матч Руслан отдал 37 точных передач из 39 (95%).
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.
Лучшим игроком матча был признан форвард «Дженоа» Калеб Экубан (7.8), на счету которого забитый гол.
Оценки WhoScored за матч Сассуоло – Дженоа – 1:2
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