95% точных передач. Стала известна оценка Малиновского за матч Дженоа

22 декабря состоялся матч 17-го тура Серии А между командами «Сассуоло» и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «грифонов».

Украинский футболист гостей Руслан Малиновский начал поединок с первых минут и был заменена на 90-й на Алессандро Вольякко.

За матч Руслан отдал 37 точных передач из 39 (95%).

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.

Лучшим игроком матча был признан форвард «Дженоа» Калеб Экубан (7.8), на счету которого забитый гол.

Оценки WhoScored за матч Сассуоло – Дженоа – 1:2