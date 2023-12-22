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Италия
22 декабря 2023, 23:41 | Обновлено 23 декабря 2023, 00:25
660
1

95% точных передач. Стала известна оценка Малиновского за матч Дженоа

22 декабря «грифоны» обыграли «Сассуоло» со счетом 2:1 на выезде

22 декабря 2023, 23:41 | Обновлено 23 декабря 2023, 00:25
660
1
95% точных передач. Стала известна оценка Малиновского за матч Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

22 декабря состоялся матч 17-го тура Серии А между командами «Сассуоло» и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «грифонов».

Украинский футболист гостей Руслан Малиновский начал поединок с первых минут и был заменена на 90-й на Алессандро Вольякко.

За матч Руслан отдал 37 точных передач из 39 (95%).

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.

Лучшим игроком матча был признан форвард «Дженоа» Калеб Экубан (7.8), на счету которого забитый гол.

Оценки WhoScored за матч Сассуоло – Дженоа – 1:2

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Руслан Малиновский WhoScored лучший игрок Дженоа Сассуоло чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Octopus
Но ключевых пасов всего 1, поэтому оценка низкая. У того же Баделя их 3. Малиновский по-прежнему генерирует мало xG. Но раньше у него и с пасами была проблема, было много неточных. 
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