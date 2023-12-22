Стало известно, сколько заработает Динамо, если Борнмут продаст Забарного

Киевское «Динамо» получит 20% от будущей продажи украинского центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает«ТаТоТаке».

Относительно ситуации с Виталием Миколенко источник отмечает, что в соглашении между «Динамо» и «Эвертоном» действительно есть какие-то бонусы, но это коммерческая тайна между руководителями клубов.

Илья Забарный в этом сезоне Английской Премьер-лиги провел 16 полных матчей, но не сумел отличиться результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро, ранее сообщалось, что игроком интересуется «Тоттенхэм».

На счету Виталия Миколенко в кампании 2023/24 15 матчей и 2 забитых мяча во всех турнирах. Его трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро.