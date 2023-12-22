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Англия
22 декабря 2023, 19:58 | Обновлено 22 декабря 2023, 20:24
3723
3

Стало известно, сколько заработает Динамо, если Борнмут продаст Забарного

Если «Борнмут» продаст Илью, то киевляне получат 20% от суммы трансфера.

22 декабря 2023, 19:58 | Обновлено 22 декабря 2023, 20:24
3723
3
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Борнмут продаст Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» получит 20% от будущей продажи украинского центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает«ТаТоТаке».

Относительно ситуации с Виталием Миколенко источник отмечает, что в соглашении между «Динамо» и «Эвертоном» действительно есть какие-то бонусы, но это коммерческая тайна между руководителями клубов.

Илья Забарный в этом сезоне Английской Премьер-лиги провел 16 полных матчей, но не сумел отличиться результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро, ранее сообщалось, что игроком интересуется «Тоттенхэм».

На счету Виталия Миколенко в кампании 2023/24 15 матчей и 2 забитых мяча во всех турнирах. Его трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро.

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Илья Забарный Виталий Миколенко Эвертон Борнмут Динамо Киев трансферы трансферы АПЛ финансы ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Если 20% значит может получить больше 10 миллионов.
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