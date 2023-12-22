Левый берег подписал бразильского защитника

Как стало известно Sport.ua, за перволиговый «Левый берег» в весенней части сезона будет выступать 23-летний бразильский защитник Сидней Силва Сантос, с которым подписали контракт на два года.

С 2019 по 2020 годы Сидней защищал цвета львовского «Руха», затем на правах аренды играл за армянский «Арарат». В последнее время футболист выступал у себя на родине. В ноябре бразилец приехал на смотрины в «Левый берег», на тренировках произвел на тренерский штаб хорошее впечатление и ему предложили узаконить свои отношения со столичным клубом.

По информации нашего источника, подопечные Виталия Первака начнут подготовку к новым испытаниям 15 января 2024 года в Киеве. «Левый берег» планирует усилиться еще 2-3 новичками, в частности, клуб проявляет интерес к вратарю тернопольской «Нивы» Максиму Механиву.

Больше не будут выступать за «Левый берег» Олег Вакуленко и Юрий Репета.

Пока футболисты «Левого берега» занимают третье место в группе «Чемпионская» в Первой лиге, набрав 36 очков.