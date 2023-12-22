Вопреки словам Клоппа. Ливерпуль выступил против Суперлиги
Все клубы «Большой шестерки» отказались от участия в соревновании
Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейской Суперлиге.
Английский «Ливерпуль» выступил против создания нового соревнования:
«Решение суда ЕС никак не меняет предыдущую позицию «Ливерпуля» относительно Суперлиги. Наше участие в этом турнире невозможно. Мы будем продолжать сотрудничать с другими командами в рамках Европейской ассоциации клубов и участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА».
Интересно, что ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции раскритиковал УЕФА.
«Ливерпуль» стал последним клубом английской «Большой шестерки», который отказался от участия в Суперлиге.
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