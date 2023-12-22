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Европейская Суперлига
22 декабря 2023, 17:10 | Обновлено 22 декабря 2023, 18:19
534
0

Вопреки словам Клоппа. Ливерпуль выступил против Суперлиги

Все клубы «Большой шестерки» отказались от участия в соревновании

22 декабря 2023, 17:10 | Обновлено 22 декабря 2023, 18:19
534
0
Вопреки словам Клоппа. Ливерпуль выступил против Суперлиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейской Суперлиге.

Английский «Ливерпуль» выступил против создания нового соревнования:

«Решение суда ЕС никак не меняет предыдущую позицию «Ливерпуля» относительно Суперлиги. Наше участие в этом турнире невозможно. Мы будем продолжать сотрудничать с другими командами в рамках Европейской ассоциации клубов и участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА».

Интересно, что ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции раскритиковал УЕФА.

«Ливерпуль» стал последним клубом английской «Большой шестерки», который отказался от участия в Суперлиге.

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Ливерпуль УЕФА Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Европейская Суперлига
Источник ФК Ливерпуль
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