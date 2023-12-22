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Италия
22 декабря 2023, 17:01 | Обновлено 22 декабря 2023, 17:06
345
1

«Может быть определяющим игроком». Тренер Дженоа похвалил Малиновского

Альберто Джилардино в очередной раз похвалил украинского полузащитника

22 декабря 2023, 17:01 | Обновлено 22 декабря 2023, 17:06
345
1
«Может быть определяющим игроком». Тренер Дженоа похвалил Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино в очередной раз похвалил украинского полузащитника Руслана Малиновского:

«Благодаря своим характеристикам и тактической гибкости Малиновский является игроком, который может быть определяющим. Возможно, он играет немного дальше от ворот соперника, но Руслан должен продолжать работать с такой защитной склонностью. Если он будет поддерживать такой уровень уровень игры, то будет оставаться важным для нас».

В этом сезоне чемпионата Италии на счету 30-летнего Руслана Малиновского 13 матчей, в которых он отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. 22 декабря в 19:30 украинец будет иметь шанс улучшить свою статистику в выездном матче против «Сассуоло».

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Серия A Дженоа Альберто Джилардино чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
Источник Tuttomercatoweb
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Олег Заворотный
Надо бы остаться в Дженоа, но думаю 10-ку они не потянут. Видно что постепенно возвращает уровень
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