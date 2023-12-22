«Может быть определяющим игроком». Тренер Дженоа похвалил Малиновского

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино в очередной раз похвалил украинского полузащитника Руслана Малиновского:

«Благодаря своим характеристикам и тактической гибкости Малиновский является игроком, который может быть определяющим. Возможно, он играет немного дальше от ворот соперника, но Руслан должен продолжать работать с такой защитной склонностью. Если он будет поддерживать такой уровень уровень игры, то будет оставаться важным для нас».

В этом сезоне чемпионата Италии на счету 30-летнего Руслана Малиновского 13 матчей, в которых он отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. 22 декабря в 19:30 украинец будет иметь шанс улучшить свою статистику в выездном матче против «Сассуоло».