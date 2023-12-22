Поддержал Суперлигу? Юрген Клопп раскритиковал УЕФА
Главный тренер «Ливерпуля» полностью согласен с решением суда
Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейской Суперлиге.
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал свое мнение по этому поводу:
«Я на 100% согласен с заявлением и решением суда. Мне таком нравится понимание того, что УЕФА и другие футбольные ассоциации не могут делать все, что им заблагорассудится... Например, делать больше матчей, не учитывая мнение тренеров и игроков. Мне нравится, что УЕФА и других немного потрясло».
Ранее стало известно, какие клубы выступили за Суперлигу, а какие против.
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