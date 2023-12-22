Поддержал Суперлигу? Юрген Клопп раскритиковал УЕФА

Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейской Суперлиге.

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал свое мнение по этому поводу:

«Я на 100% согласен с заявлением и решением суда. Мне таком нравится понимание того, что УЕФА и другие футбольные ассоциации не могут делать все, что им заблагорассудится... Например, делать больше матчей, не учитывая мнение тренеров и игроков. Мне нравится, что УЕФА и других немного потрясло».

Ранее стало известно, какие клубы выступили за Суперлигу, а какие против.