Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поддержал Суперлигу? Юрген Клопп раскритиковал УЕФА
Европейская Суперлига
22 декабря 2023, 16:25 |
344
0

Поддержал Суперлигу? Юрген Клопп раскритиковал УЕФА

Главный тренер «Ливерпуля» полностью согласен с решением суда

22 декабря 2023, 16:25 |
344
0
Поддержал Суперлигу? Юрген Клопп раскритиковал УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейской Суперлиге.

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал свое мнение по этому поводу:

«Я на 100% согласен с заявлением и решением суда. Мне таком нравится понимание того, что УЕФА и другие футбольные ассоциации не могут делать все, что им заблагорассудится... Например, делать больше матчей, не учитывая мнение тренеров и игроков. Мне нравится, что УЕФА и других немного потрясло».

Ранее стало известно, какие клубы выступили за Суперлигу, а какие против.

По теме:
Барселону могут исключить из Лиги чемпионов из-за нарушения правил УЕФА
Суперлига как данность
ФОТО. Снова в строю. Миколенко вернулся к тренировкам Эвертона
Юрген Клопп Ливерпуль Европейская Суперлига УЕФА Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Футбол | 21 декабря 2023, 22:01 27
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом

Каталонская команда упустила шанс гарантировать себе лидерство

Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
Футзал | 22 декабря 2023, 03:35 1
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев

Сборные этих двух стран заняли 3-е и 4-е место соответственно в групповом раунде квалификации

Кто стал лучшим игроком? Названа оценка Довбика за матч Бетис – Жирона
Футбол | 21.12.2023, 22:35
Кто стал лучшим игроком? Названа оценка Довбика за матч Бетис – Жирона
Кто стал лучшим игроком? Названа оценка Довбика за матч Бетис – Жирона
Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)
Футбол | 22.12.2023, 11:41
Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)
Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)
Аль-Наср – Аль-Иттифак. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 22.12.2023, 16:01
Аль-Наср – Аль-Иттифак. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Наср – Аль-Иттифак. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
21.12.2023, 18:15 9
Футбол
ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису
ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису
21.12.2023, 20:48 5
Футбол
Довбик получил признание от самого популярного футбольного симулятора
Довбик получил признание от самого популярного футбольного симулятора
20.12.2023, 22:49 1
Футбол
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
21.12.2023, 13:45 77
Футбол
Футбольная ассоциация Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении
Футбольная ассоциация Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении
21.12.2023, 09:00 8
Футбол
Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
22.12.2023, 09:00 4
Футбол
ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
21.12.2023, 16:53 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем