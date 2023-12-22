Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
22 декабря 2023, 16:13 |
433
0

ВИДЕО. Почему футбол должен быть без зрителей на трибунах?

Смотрите очередной выпуск от канала «Записки украинского болельщика»

22 декабря 2023, 16:13 |
433
0
ВИДЕО. Почему футбол должен быть без зрителей на трибунах?
youtube.com

Вы уже слышали, что зрителей хотят вернуть на трибуны? Уже разработали порядок допуска и проверки спортивных сооружений. В этом видео разберемся в вопросе «Почему это делать во время войны – максимальная глупость и дурость?». Как оценить возвращение болельщиков на футбол и почему этого пока НЕ стоит делать.

ВИДЕО. Почему футбол должен быть без зрителей на трибунах?

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видео Записки украинского болельщика болельщики фанаты
Источник Sport.ua
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