Вы уже слышали, что зрителей хотят вернуть на трибуны? Уже разработали порядок допуска и проверки спортивных сооружений. В этом видео разберемся в вопросе «Почему это делать во время войны – максимальная глупость и дурость?». Как оценить возвращение болельщиков на футбол и почему этого пока НЕ стоит делать.

ВИДЕО. Почему футбол должен быть без зрителей на трибунах?