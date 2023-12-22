Украина. Премьер лига22 декабря 2023, 16:13 |
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ВИДЕО. Почему футбол должен быть без зрителей на трибунах?
Смотрите очередной выпуск от канала «Записки украинского болельщика»
22 декабря 2023, 16:13 |
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Вы уже слышали, что зрителей хотят вернуть на трибуны? Уже разработали порядок допуска и проверки спортивных сооружений. В этом видео разберемся в вопросе «Почему это делать во время войны – максимальная глупость и дурость?». Как оценить возвращение болельщиков на футбол и почему этого пока НЕ стоит делать.
ВИДЕО. Почему футбол должен быть без зрителей на трибунах?
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