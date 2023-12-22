У Буковины новый титульный спонсор, хорошо известный победами своих команд

Как стало известно Sport.ua сегодня завершился очередной тур переговоров о сотрудничестве ФК «Буковина» и СК «Прометей» из Днепра, хорошо известного победами своих баскетбольных и волейбольных команд. Среди собравшихся был и главный тренер черновицкой команды Андрей Мельничук.

По информации нашего источника, СК «Прометей» во второй части сезона станет титульным спонсором «Буковины». Сотрудничество начнется в начале следующего года, когда днепряне профинансируют учебно-тренировочный сбор черновицких футболистов в Закарпатье. В стадии оформления и другие интересные наработки.

15 января 2024 планируется проведение в Черновцах пресс-конференция с участием руководства «Буковины» и «Прометея», которые сообщат о сделанном и планах на перспективу.

Но в ближайшие месяцы никаких уставных изменений в функционировании ФК «Буковина» и в тренерском штабе команды не следует ожидать.

Пока что «Буковина» в группе «Выбывание» Первой лиги занимает второе место, набрав 21 очко.