Стало известно, где Украина сыграет финальный матч за выход на Евро

Финальный матч за выход на чемпионат Европы 2024 года национальная сборная Украины сыграет на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» в Польше (город Вроцлав). Но для попадания в финал отбора необходимо сначала победить команду Боснии и Герцеговины.

«К сожалению, из-за войны с рф международные футбольные матчи на территории Украины организовывать нельзя. Поэтому президиум УАФ после консультаций с тренерским штабом остановил свой выбор на польском Вроцлаве. На наше решение среди других факторов повлиял опыт организации в этом городе поединка отбора Евро-2024 Украина – Англия, который состоялся там 9 сентября 2023 года. Заполненные трибуны 45-тысячного стадиона эмоционально поддерживали сборную Украины, которая сыграла с лидером группы вничью – 1:1. Надеюсь, и в марте следующего года сборная Украины получит во Вроцлаве результат, который всех нас удовлетворит», – сказал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко, который возглавляет президиум Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что 21 марта 2024 года сборная Украины в полуфинале плей-офф Лиги наций (Путь В), который является отбором на Евро-2024, на выезде сыграет с командой Боснии и Герцеговины. А 26 марта состоится финал, в котором победитель пары Босния и Герцеговина – Украина будет принимать команду из другого полуфинала – Израиль – Исландия (если сине-желтые не пройдут балканцев, то 26 марта будут принимать во Вроцлаве команду, которая проиграет в параллельной паре в контрольном матче).

Победитель финальной встречи получит путевку в финальную часть Евро-2024, который с 14 июня по 14 июля пройдет в Германии. В рамках группового этапа Евро-2024 победитель Пути В сыграет с командами Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).