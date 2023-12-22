ФОТО. Мудрик с партнерами перед Рождеством посетили детскую больницу

Четыре игрока лондонского «Челси» посетили детскую больницу, чтобы поздравить малышей накануне Рождества.

В акции приняли участие английский полузащитник Конор Галлахер, украинский вингер Михаил Мудрик, французский защитник Бенуа Бедьяшиль и сербский голкипер Джордже Петрович.

Они пообщались с детьми, сделали с ними памятные фотографии и подарили футбольные мячи и футболки «Челси» сезона 2023/24.

Ранее Михаил Мудрик забил гол в ворота «Ньюкасла», чем помог своей команде пройти в следующую стадию Кубка английской лиги.

ФОТО. Мудрик с партнерами накануне Рождества посетили детскую больницу