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  4. ФОТО. Мудрик с партнерами перед Рождеством посетили детскую больницу
Англия
22 декабря 2023, 12:48 |
998
0

ФОТО. Мудрик с партнерами перед Рождеством посетили детскую больницу

Игроки «Челси» принесли для детей подарки

22 декабря 2023, 12:48 |
998
0
ФОТО. Мудрик с партнерами перед Рождеством посетили детскую больницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Четыре игрока лондонского «Челси» посетили детскую больницу, чтобы поздравить малышей накануне Рождества.

В акции приняли участие английский полузащитник Конор Галлахер, украинский вингер Михаил Мудрик, французский защитник Бенуа Бедьяшиль и сербский голкипер Джордже Петрович.

Они пообщались с детьми, сделали с ними памятные фотографии и подарили футбольные мячи и футболки «Челси» сезона 2023/24.

Ранее Михаил Мудрик забил гол в ворота «Ньюкасла», чем помог своей команде пройти в следующую стадию Кубка английской лиги.

ФОТО. Мудрик с партнерами накануне Рождества посетили детскую больницу

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Михаил Мудрик Конор Галлахер Бенуа Бедьяшиль Джордже Петрович Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу дети больница Рождество
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