ФОТО. Мудрик с партнерами перед Рождеством посетили детскую больницу
Игроки «Челси» принесли для детей подарки
Четыре игрока лондонского «Челси» посетили детскую больницу, чтобы поздравить малышей накануне Рождества.
В акции приняли участие английский полузащитник Конор Галлахер, украинский вингер Михаил Мудрик, французский защитник Бенуа Бедьяшиль и сербский голкипер Джордже Петрович.
Они пообщались с детьми, сделали с ними памятные фотографии и подарили футбольные мячи и футболки «Челси» сезона 2023/24.
Ранее Михаил Мудрик забил гол в ворота «Ньюкасла», чем помог своей команде пройти в следующую стадию Кубка английской лиги.
ФОТО. Мудрик с партнерами накануне Рождества посетили детскую больницу
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