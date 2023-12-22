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  4. Довбик и еще 4 украинца, которые забивали 10+ голов в топ-чемпионатах
Испания
22 декабря 2023, 12:10 | Обновлено 22 декабря 2023, 13:33
2608
0

Довбик и еще 4 украинца, которые забивали 10+ голов в топ-чемпионатах

26-летний форвард «Жироны» Артем Довбик вошел в элитную компанию

22 декабря 2023, 12:10 | Обновлено 22 декабря 2023, 13:33
2608
0
Довбик и еще 4 украинца, которые забивали 10+ голов в топ-чемпионатах
Getty Images/Global Images Ukraine

Артем Довбик стал только 5-м украинским легионером, забившим не менее 10 мячей в чемпионатах стран «большой пятерки». Причем от испанского рекорда Олега Саленко 30-летней давности его отделяют сейчас всего 5 голов. В сезоне 1993/94 Cаленко забил в Примере 16 голов, выступая в составе «Логроньеса».

Последний раз больше 10 голов в топ-5 европейских чемпионатах забивал Андрей Воронин - в сезоне 2008/09 за берлинскую «Герту».

Кроме того, гол в матче с «Бетисом» (1:1) стал 80-м в карьере 26-летнего форварда «Жироны» Артема Довбика. 49 мячей Артем забил в чемпионатах Украины, 11 – в испанской Ла лиге, 7 – за национальную сборную, 6 – в еврокубках, 4 – в Кубке Украины и 3 – в чемпионате Дании. На клубном уровне он 54 раза отличился за «Днепр-1», 11 – за «Жирону», 5 за «Днепр», 2 – за «Сеннерйюске» и 1 – за «Мидтьюлланн».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские легионеры, забивавшие за сезон не менее 10 мячей в чемпионатах стран «большой пятерки»

Сезон

Чемпионат

Игрок

Клуб

Голы

Игры

Ср.рез.

1988/89

Италия

Александр ЗАВАРОВ

Ювентус

13

32

0,41

1993/94

Испания

Олег САЛЕНКО

Логроньес

16

31

0,52

1999/00

Италия

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан

24

32

0,75

2000/01

Италия

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан

24

34

0,71

2001/02

Италия

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан

14

29

0,48

2003/04

Италия

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан

24

32

0,75

2004/05

Италия

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан

17

29

0,59

Германия

Андрей ВОРОНИН

Байер

15

32

0,47

2005/06

Италия

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан

19

28

0,68

2006/07

Германия

Андрей ВОРОНИН

Байер

10

31

0,32

2008/09

Германия

Андрей ВОРОНИН

Герта

11

27

0,41

2023/24

Испания

Артем ДОВБИК

Жирона

11*

17

0,65

* на 22 декабря 2023 года.

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Источник Sport.ua
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