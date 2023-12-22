Довбик и еще 4 украинца, которые забивали 10+ голов в топ-чемпионатах

Артем Довбик стал только 5-м украинским легионером, забившим не менее 10 мячей в чемпионатах стран «большой пятерки». Причем от испанского рекорда Олега Саленко 30-летней давности его отделяют сейчас всего 5 голов. В сезоне 1993/94 Cаленко забил в Примере 16 голов, выступая в составе «Логроньеса».

Последний раз больше 10 голов в топ-5 европейских чемпионатах забивал Андрей Воронин - в сезоне 2008/09 за берлинскую «Герту».

Кроме того, гол в матче с «Бетисом» (1:1) стал 80-м в карьере 26-летнего форварда «Жироны» Артема Довбика. 49 мячей Артем забил в чемпионатах Украины, 11 – в испанской Ла лиге, 7 – за национальную сборную, 6 – в еврокубках, 4 – в Кубке Украины и 3 – в чемпионате Дании. На клубном уровне он 54 раза отличился за «Днепр-1», 11 – за «Жирону», 5 за «Днепр», 2 – за «Сеннерйюске» и 1 – за «Мидтьюлланн».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские легионеры, забивавшие за сезон не менее 10 мячей в чемпионатах стран «большой пятерки»

Сезон Чемпионат Игрок Клуб Голы Игры Ср.рез. 1988/89 Италия Александр ЗАВАРОВ Ювентус 13 32 0,41 1993/94 Испания Олег САЛЕНКО Логроньес 16 31 0,52 1999/00 Италия Андрей ШЕВЧЕНКО Милан 24 32 0,75 2000/01 Италия Андрей ШЕВЧЕНКО Милан 24 34 0,71 2001/02 Италия Андрей ШЕВЧЕНКО Милан 14 29 0,48 2003/04 Италия Андрей ШЕВЧЕНКО Милан 24 32 0,75 2004/05 Италия Андрей ШЕВЧЕНКО Милан 17 29 0,59 Германия Андрей ВОРОНИН Байер 15 32 0,47 2005/06 Италия Андрей ШЕВЧЕНКО Милан 19 28 0,68 2006/07 Германия Андрей ВОРОНИН Байер 10 31 0,32 2008/09 Германия Андрей ВОРОНИН Герта 11 27 0,41 2023/24 Испания Артем ДОВБИК Жирона 11* 17 0,65

* на 22 декабря 2023 года.