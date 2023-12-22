Довбик и еще 4 украинца, которые забивали 10+ голов в топ-чемпионатах
26-летний форвард «Жироны» Артем Довбик вошел в элитную компанию
Артем Довбик стал только 5-м украинским легионером, забившим не менее 10 мячей в чемпионатах стран «большой пятерки». Причем от испанского рекорда Олега Саленко 30-летней давности его отделяют сейчас всего 5 голов. В сезоне 1993/94 Cаленко забил в Примере 16 голов, выступая в составе «Логроньеса».
Последний раз больше 10 голов в топ-5 европейских чемпионатах забивал Андрей Воронин - в сезоне 2008/09 за берлинскую «Герту».
Кроме того, гол в матче с «Бетисом» (1:1) стал 80-м в карьере 26-летнего форварда «Жироны» Артема Довбика. 49 мячей Артем забил в чемпионатах Украины, 11 – в испанской Ла лиге, 7 – за национальную сборную, 6 – в еврокубках, 4 – в Кубке Украины и 3 – в чемпионате Дании. На клубном уровне он 54 раза отличился за «Днепр-1», 11 – за «Жирону», 5 за «Днепр», 2 – за «Сеннерйюске» и 1 – за «Мидтьюлланн».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Украинские легионеры, забивавшие за сезон не менее 10 мячей в чемпионатах стран «большой пятерки»
|
Сезон
|
Чемпионат
|
Игрок
|
Клуб
|
Голы
|
Игры
|
Ср.рез.
|
1988/89
|
Италия
|
Александр ЗАВАРОВ
|
Ювентус
|
13
|
32
|
0,41
|
1993/94
|
Испания
|
Олег САЛЕНКО
|
Логроньес
|
16
|
31
|
0,52
|
1999/00
|
Италия
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Милан
|
24
|
32
|
0,75
|
2000/01
|
Италия
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Милан
|
24
|
34
|
0,71
|
2001/02
|
Италия
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Милан
|
14
|
29
|
0,48
|
2003/04
|
Италия
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Милан
|
24
|
32
|
0,75
|
2004/05
|
Италия
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Милан
|
17
|
29
|
0,59
|
|
Германия
|
Андрей ВОРОНИН
|
Байер
|
15
|
32
|
0,47
|
2005/06
|
Италия
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Милан
|
19
|
28
|
0,68
|
2006/07
|
Германия
|
Андрей ВОРОНИН
|
Байер
|
10
|
31
|
0,32
|
2008/09
|
Германия
|
Андрей ВОРОНИН
|
Герта
|
11
|
27
|
0,41
|
2023/24
|
Испания
|
Артем ДОВБИК
|
Жирона
|
11*
|
17
|
0,65
* на 22 декабря 2023 года.
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