Тренер Жироны: «Мы провели первую половину сезона на уровне топовых команд»

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился впечатлениями от игры каталонского клуба в первой половине сезона чемпионата Испании по футболу.

«В 2023 году мы набрали 77 очков, это просто фантастика, можно сказать, что это был год Лиги чемпионов. Мы провели первую половину сезона на уровне больших команд мира, и все наши болельщики будут гордиться этим» – сказал Мичел.

Каталонский клуб завершил 2023 год на второй строчке турнирной таблицы испанской Ла Лиги с 45 очками, уступая только мадридскому «Реалу» по дополнительным показателям.

Следующий матч «Жирона» проведет уже в 2024 году, 3 января жиронцы будут принимать на собственном поле мадридский «Атлетико».