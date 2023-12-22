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  4. Тренер Жироны: «Мы провели первую половину сезона на уровне топовых команд»
Испания
22 декабря 2023, 11:56 |
221
1

Тренер Жироны: «Мы провели первую половину сезона на уровне топовых команд»

Мичел – о невероятном прогрессе жиронского клуба

22 декабря 2023, 11:56 |
221
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Тренер Жироны: «Мы провели первую половину сезона на уровне топовых команд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился впечатлениями от игры каталонского клуба в первой половине сезона чемпионата Испании по футболу.

«В 2023 году мы набрали 77 очков, это просто фантастика, можно сказать, что это был год Лиги чемпионов. Мы провели первую половину сезона на уровне больших команд мира, и все наши болельщики будут гордиться этим» – сказал Мичел.

Каталонский клуб завершил 2023 год на второй строчке турнирной таблицы испанской Ла Лиги с 45 очками, уступая только мадридскому «Реалу» по дополнительным показателям.

Следующий матч «Жирона» проведет уже в 2024 году, 3 января жиронцы будут принимать на собственном поле мадридский «Атлетико».

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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TarasTaras94
Тепер головне Атлетико перемогти, щоб не відстати від Реалу, хоча і той не безгрішний
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