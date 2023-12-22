ВИДЕО. Барселона проиграла товарищеский матч мексиканскому клубу в Далласе

«Барселона» провела товарищеский матч в в Далласе, США.

На стадионе «Коттон Боул» каталонский клуб проиграл мексиканской «Америке» (2:3).

Интересно, что матч прошел через день после встречи с «Альмерией» (3:2) в 18-м туре чемпионата Испании. По данным ESPN, «Барселона» получила 5 миллионов евро за игру.

Товарищеский матч

«Барселона» – «Америка» – 2:3

Голы: Ямал (6), Гию (28) – Киньонес (12, 50), Мартин (82).

Состав «Барселоны»: Астралага (Кочен, 62), Форт, Кристенсен (Файе, 46), Кубарси (Фалль, 72), Мартин (Жоау Канселу, 72), де Йонг (Ромеу, 46), Касадо (Прим, 72), Эрнандес (Лопес, 72), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 46), Ямал (Аларкон, 62), Гию (Левандовски, 76).