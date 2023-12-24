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Испания
24 декабря 2023, 01:01 | Обновлено 24 декабря 2023, 01:11
94
0

Шакил О'Нил назвал себя самым доминирующим центровым в истории НБА

Также четырехкратный чемпион НБА поставил себя на 3 место лучших центровых

24 декабря 2023, 01:01 | Обновлено 24 декабря 2023, 01:11
94
0
Шакил О'Нил назвал себя самым доминирующим центровым в истории НБА
Getty Images/Global Images Ukraine. Шакил О'Нил

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил назвал себя самым доминирующим центровым в истории НБА.

«Я самый доминирующий центровой в истории НБА, и я не хочу слышать другие имена. Я превзошел Хакима Оладжувона, он сначала победил меня, а потом я победил его, я превзошел Мозеса Мэлоуна еще за пару лет до завершения своей карьеры. Мои достижения ставят меня на третье место в списке лучших центровых в истории лиги», – сказал О'Нил.

Ранее легендарный центровой рассказал, что он в нынешней НБА был бы одним из лучших баскетболистов.

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Шакил О'Нил НБА
Источник Twitter
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