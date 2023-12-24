Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил назвал себя самым доминирующим центровым в истории НБА.

«Я самый доминирующий центровой в истории НБА, и я не хочу слышать другие имена. Я превзошел Хакима Оладжувона, он сначала победил меня, а потом я победил его, я превзошел Мозеса Мэлоуна еще за пару лет до завершения своей карьеры. Мои достижения ставят меня на третье место в списке лучших центровых в истории лиги», – сказал О'Нил.

Ранее легендарный центровой рассказал, что он в нынешней НБА был бы одним из лучших баскетболистов.