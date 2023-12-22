Лондонский Арсенал отказался от участия в Суперлиге

21 декабря суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.

Лондонский «Арсенал» выпустил официальное заявление, в котором отказался от участия в Суперлиге.

«Футбольный клуб «Арсенал» принимает к сведению решение Европейского суда, вынесенное в четверг, 21 декабря 2023 года, и наша позиция в отношении Европейской Суперлиги не изменилась.

Мы продолжим выступать в соревнованиях УЕФА и сотрудничать с европейскими клубами и Европейской клубной ассоциацией (ECA)», – сказано в заявлении.

Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги.