Лондонский Арсенал отказался от участия в Суперлиге
Большинство клубов против
21 декабря суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.
Лондонский «Арсенал» выпустил официальное заявление, в котором отказался от участия в Суперлиге.
«Футбольный клуб «Арсенал» принимает к сведению решение Европейского суда, вынесенное в четверг, 21 декабря 2023 года, и наша позиция в отношении Европейской Суперлиги не изменилась.
Мы продолжим выступать в соревнованиях УЕФА и сотрудничать с европейскими клубами и Европейской клубной ассоциацией (ECA)», – сказано в заявлении.
Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги.
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