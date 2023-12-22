ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина показала, в какой форме выступит на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

Чемпионка Уимблдона-2022 будет одета в экипировку от Yonex, цветовая гамма необычная, хотя верх все же бежевый, а не желтый.

Рыбакина работает с Yonex с Открытого чемпионата Франции 2023 года, где она впервые облачилась в их комплект формы. До Yonex ее спонсорами были Nike и Adidas.

Отметим, что Рыбакина – уроженка москвы, до июня 2018 года представляла россию, затем сменила гражданство на казахстанское.

Australian Open 2024 состоится с 14 по 28 января.