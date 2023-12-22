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  4. ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага
Australian Open
22 декабря 2023, 07:40 | Обновлено 22 декабря 2023, 07:45
849
3

ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага

Очень неожиданный выбор цветовой гаммы

22 декабря 2023, 07:40 | Обновлено 22 декабря 2023, 07:45
849
3
ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага
Yonex. Елена Рыбакина

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина показала, в какой форме выступит на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

Чемпионка Уимблдона-2022 будет одета в экипировку от Yonex, цветовая гамма необычная, хотя верх все же бежевый, а не желтый.

Рыбакина работает с Yonex с Открытого чемпионата Франции 2023 года, где она впервые облачилась в их комплект формы. До Yonex ее спонсорами были Nike и Adidas.

Отметим, что Рыбакина – уроженка москвы, до июня 2018 года представляла россию, затем сменила гражданство на казахстанское.

Australian Open 2024 состоится с 14 по 28 января.

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Елена Рыбакина фото российско-украинская война Australian Open 2024
Источник Sportskeeda
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Комментарии 3
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Умник
А у Казахстана напомните какие национальные цвета флага?
Уважаемые редакторы напишите еще что сборная Швеции на чм ю20 по хоккею выступит в украинских цветах.
Я понимаю что надо кликбейт, нужно внимание.
Но я всегда думал что еще берут на работу по профф. Навыкам.
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+5
vitaha33
Вона завжди грала в таких кольорах, клоуни
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0
Максим Колісник
Нагадаю, вона представляє Казахстан
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0
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