ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага
Очень неожиданный выбор цветовой гаммы
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина показала, в какой форме выступит на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.
Чемпионка Уимблдона-2022 будет одета в экипировку от Yonex, цветовая гамма необычная, хотя верх все же бежевый, а не желтый.
Рыбакина работает с Yonex с Открытого чемпионата Франции 2023 года, где она впервые облачилась в их комплект формы. До Yonex ее спонсорами были Nike и Adidas.
Отметим, что Рыбакина – уроженка москвы, до июня 2018 года представляла россию, затем сменила гражданство на казахстанское.
Australian Open 2024 состоится с 14 по 28 января.
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Речь идет про арбитров, которые использовали негосударственный язык во время матчей УПЛ
Уважаемые редакторы напишите еще что сборная Швеции на чм ю20 по хоккею выступит в украинских цветах.
Я понимаю что надо кликбейт, нужно внимание.
Но я всегда думал что еще берут на работу по профф. Навыкам.