3 сейва и 1 пропущенный гол. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики

21 декабря состоялся матч 3-го тура Кубка португальской лиги в группе В между командами «Бенфика» и AVS. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «орлов».

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин отстоял в воротах весь поединок и пропустил супергол на 21-й минуте.

Помимо пропущенного мяча, на счету украинца также 3 сейва.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил Трубину оценку в 6.7 баллов.

Лучшим игроком матча был признан Анхель Ди Мария (8.3), на счету которого 1 забитый мяч.

Оценки SofaScore за матч Бенфика – AVS – 4:1