3 сейва и 1 пропущенный гол. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики
21 декабря «орлы» обыграли клуб AVS в последнем туре группового этапа турнира
21 декабря состоялся матч 3-го тура Кубка португальской лиги в группе В между командами «Бенфика» и AVS. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «орлов».
Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин отстоял в воротах весь поединок и пропустил супергол на 21-й минуте.
Помимо пропущенного мяча, на счету украинца также 3 сейва.
После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил Трубину оценку в 6.7 баллов.
Лучшим игроком матча был признан Анхель Ди Мария (8.3), на счету которого 1 забитый мяч.
Оценки SofaScore за матч Бенфика – AVS – 4:1
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