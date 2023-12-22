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  4. 3 сейва и 1 пропущенный гол. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики
Португалия
22 декабря 2023, 02:48 |
80
0

3 сейва и 1 пропущенный гол. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики

21 декабря «орлы» обыграли клуб AVS в последнем туре группового этапа турнира

22 декабря 2023, 02:48 |
80
0
3 сейва и 1 пропущенный гол. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

21 декабря состоялся матч 3-го тура Кубка португальской лиги в группе В между командами «Бенфика» и AVS. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «орлов».

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин отстоял в воротах весь поединок и пропустил супергол на 21-й минуте.

Помимо пропущенного мяча, на счету украинца также 3 сейва.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил Трубину оценку в 6.7 баллов.

Лучшим игроком матча был признан Анхель Ди Мария (8.3), на счету которого 1 забитый мяч.

Оценки SofaScore за матч Бенфика – AVS – 4:1

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SofaScore Анатолий Трубин Бенфика лучший игрок Анхель Ди Мария Кубок португальской лиги по футболу
Источник Sport.ua
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