ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 декабря

В пятницу, 22 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:30 Урава Редс – Аль-Ахли

3.22 – 3.75 – 2.08

19:30 Сассуоло – Дженоа

2.34 – 3.49 – 3.31

20:00 Манчестер Сити – Флуминенсе

1.31 – 6.12 – 11.10

21:45 Салернитана – Милан

7.80 – 5.04 – 1.45

22:00 Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед

1.24 – 7.25 – 13.80