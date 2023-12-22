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22 декабря 2023, 01:14 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 декабря

Важные события во всех видах спорта

22 декабря 2023, 01:14 |
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0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

В пятницу, 22 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:30 Урава Редс – Аль-Ахли

Favbet 3.22 – 3.75 – 2.08

19:30 Сассуоло – Дженоа

Favbet 2.34 – 3.49 – 3.31

20:00 Манчестер Сити – Флуминенсе

Favbet 1.31 – 6.12 – 11.10

21:45 Салернитана – Милан

Favbet 7.80 – 5.04 – 1.45

22:00 Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед

Favbet 1.24 – 7.25 – 13.80

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Источник Sport.ua
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