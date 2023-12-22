Другие новости22 декабря 2023, 01:14 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 декабря
Важные события во всех видах спорта
22 декабря 2023, 01:14 |
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В пятницу, 22 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:30 Урава Редс – Аль-Ахли
19:30 Сассуоло – Дженоа
20:00 Манчестер Сити – Флуминенсе
21:45 Салернитана – Милан
22:00 Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед
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