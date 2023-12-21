Только для Европы. В Суперлиге не будет команд Саудовской Аравии
Лига обещает остаться европейской
Бернд Райхарт, генеральный директор Суперлиги, которая после решения Европейского суда получила вторую жизнь, обещает клубам не приглашать команды из Саудовской Аравии и развивать проект только для Европы.
«У нас все будут равны, никаких привилегий. И ни один клуб из Саудовской Аравии участвовать в чемпионате не будет. Это проект только для Европы».
«И я считаю, что Суперлига и национальные чемпионаты могут сосуществовать. Мы будем альтернативой Лиги чемпионов», — сказал Райхарт.
Многие клубы Европы уже высказались против участия в Суперлиге, несмотря на то, что суд ЕС запретил УЕФА накладывать санкции за присоединение к чемпионату.
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