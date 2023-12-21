Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Только для Европы. В Суперлиге не будет команд Саудовской Аравии
Европейская Суперлига
21 декабря 2023, 22:58 | Обновлено 21 декабря 2023, 23:03
339
1

Только для Европы. В Суперлиге не будет команд Саудовской Аравии

Лига обещает остаться европейской

21 декабря 2023, 22:58 | Обновлено 21 декабря 2023, 23:03
339
1
Только для Европы. В Суперлиге не будет команд Саудовской Аравии
Facebook. Альтернатива Лиге чемпионов?

Бернд Райхарт, генеральный директор Суперлиги, которая после решения Европейского суда получила вторую жизнь, обещает клубам не приглашать команды из Саудовской Аравии и развивать проект только для Европы.

«У нас все будут равны, никаких привилегий. И ни один клуб из Саудовской Аравии участвовать в чемпионате не будет. Это проект только для Европы».

«И я считаю, что Суперлига и национальные чемпионаты могут сосуществовать. Мы будем альтернативой Лиги чемпионов», — сказал Райхарт.

Многие клубы Европы уже высказались против участия в Суперлиге, несмотря на то, что суд ЕС запретил УЕФА накладывать санкции за присоединение к чемпионату.

По теме:
Президент Ла Лиги: «Запуск Суперлиги? Это невозможно»
Кто согласен, а кто против? Участники Суперлиги (обновляется)
Президент ФИФА: «Суперлига? Мы все равно проводим лучшие турниры в мире»
Европейская Суперлига
Источник Sport.es
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Футбол | 21 декабря 2023, 22:01 25
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом

Каталонская команда упустила шанс гарантировать себе лидерство

Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
Футбол | 21 декабря 2023, 23:08 1
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика

Тренер «Жироны» – о последнем матче в 2023 году

Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Футбол | 21.12.2023, 18:15
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
Футбол | 21.12.2023, 07:40
ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
Футбол | 21.12.2023, 13:07
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дані Рохас
так а смысл суперлиги если такая дискриминация? Пусть те кто хочет арендуют стадионы в Европе, тренировочные базы и приезжают играть в суперлиге
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
20.12.2023, 06:23 5
Футбол
Скандал в Ужгороде. Закарпатцы ждут вмешательства Андрея Шевченко
Скандал в Ужгороде. Закарпатцы ждут вмешательства Андрея Шевченко
21.12.2023, 00:27 28
Футбол
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
20.12.2023, 15:42 7
Футбол
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
20.12.2023, 07:05 3
Футбол
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
20.12.2023, 03:40 5
Футбол
ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой
ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой
21.12.2023, 06:20 24
Футбол
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
20.12.2023, 16:15
Футбол
Брентфорд интересуется украинским голкипером
Брентфорд интересуется украинским голкипером
20.12.2023, 18:27 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем