Только для Европы. В Суперлиге не будет команд Саудовской Аравии

Бернд Райхарт, генеральный директор Суперлиги, которая после решения Европейского суда получила вторую жизнь, обещает клубам не приглашать команды из Саудовской Аравии и развивать проект только для Европы.

«У нас все будут равны, никаких привилегий. И ни один клуб из Саудовской Аравии участвовать в чемпионате не будет. Это проект только для Европы».

«И я считаю, что Суперлига и национальные чемпионаты могут сосуществовать. Мы будем альтернативой Лиги чемпионов», — сказал Райхарт.

Многие клубы Европы уже высказались против участия в Суперлиге, несмотря на то, что суд ЕС запретил УЕФА накладывать санкции за присоединение к чемпионату.