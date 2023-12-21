Олег КОЖУШКО: «Секрет успеха Кривбасса – в команде»

Полузащитник «Кривбасса» Олег Кожушко подвел итоги первой части сезона, которую команда завершила на первом месте в турнирной таблице УПЛ:

«Мы сыграли немало хороших матчей, которые позволяют пока лидировать в чемпионате. Да, были и потери очков, но все же позитива было гораздо больше. Что касается меня, то, думаю, удалось неплохо влиться в коллектив и принести пользу команде.

В УПЛ в целом высокий уровень исполнителей, и против каждого играть нелегко по-своему. Определенный осадок немного есть после последнего матча с «Зарей», но, повторюсь, этот игровой отрезок для нас стал очень удачным. В чем секрет успеха нынешнего «Кривбасса»? Прежде всего в команде. Мы всегда верим друг в друга».