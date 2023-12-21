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  4. Дубля не будет. Артема Довбика заменили на 64-й минуте
Испания
21 декабря 2023, 21:44 |
1071
0

Дубля не будет. Артема Довбика заменили на 64-й минуте

Украинский нападающий «Жироны» получил отдых

21 декабря 2023, 21:44 |
1071
0
Дубля не будет. Артема Довбика заменили на 64-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня, 21 декабря 2023 года, проходит матч 18-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Жироной». Матч проходит в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса», который называется «Бенито Вильямарин». Счет по состоянию на 78-ю минуту – 1:0 в пользу гостей.

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Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик ушел с поля на 64-й минуте поединка, его заменил уругвайская легенда клуба Кристиан Стуани.

За то время, что Артем был на поле, он успел забить единственный гол в матче, хладнокровно реализовав пенальти, а в конце первого тайма получил «горчичник» за удар локтем по лицу соперника.

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Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Кристиан Стуани
Источник Sport.ua
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