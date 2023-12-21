Трубин – в основе Бенфики на матч Кубка лиги
Украинский голкипер выйдет на поле с первых минут
Сегодня, 21 декабря «Бенфика» в матче третьего раунда Кубка португальской лиги в Лиссабоне на «Эштадиу Да Луж» примет клуб второго дивизиона «АВС». Начало матча – в 22:15 по Киеву.
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч против «АВС».
Состав «Бенфики»: Трубин, Морату, Араужу, Антониу Силва, Аурснес, Невес, Кокчу, Жоау Мариу, Рафа Силва, Тенгстедт
В нынешнем сезоне Трубин провел 18 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов и 7 раз отстоял «на ноль».
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