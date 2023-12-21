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  4. Трубин – в основе Бенфики на матч Кубка лиги
Португалия
21 декабря 2023, 21:29 |
392
0

Трубин – в основе Бенфики на матч Кубка лиги

Украинский голкипер выйдет на поле с первых минут

21 декабря 2023, 21:29 |
392
0
Трубин – в основе Бенфики на матч Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 21 декабря «Бенфика» в матче третьего раунда Кубка португальской лиги в Лиссабоне на «Эштадиу Да Луж» примет клуб второго дивизиона «АВС». Начало матча – в 22:15 по Киеву.

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч против «АВС».

Состав «Бенфики»: Трубин, Морату, Араужу, Антониу Силва, Аурснес, Невес, Кокчу, Жоау Мариу, Рафа Силва, Тенгстедт

В нынешнем сезоне Трубин провел 18 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов и 7 раз отстоял «на ноль».

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Анатолий Трубин Бенфика Кубок португальской лиги по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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