Трубин – в основе Бенфики на матч Кубка лиги

Сегодня, 21 декабря «Бенфика» в матче третьего раунда Кубка португальской лиги в Лиссабоне на «Эштадиу Да Луж» примет клуб второго дивизиона «АВС». Начало матча – в 22:15 по Киеву.

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч против «АВС».

Состав «Бенфики»: Трубин, Морату, Араужу, Антониу Силва, Аурснес, Невес, Кокчу, Жоау Мариу, Рафа Силва, Тенгстедт

В нынешнем сезоне Трубин провел 18 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов и 7 раз отстоял «на ноль».