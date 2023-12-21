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Испания
21 декабря 2023, 21:07 | Обновлено 21 декабря 2023, 21:08
914
0

ВИДЕО. Артем Довбик получил первую желтую карточку за Жирону

Украинский нападающий задел соперника локтем

21 декабря 2023, 21:07 | Обновлено 21 декабря 2023, 21:08
914
0
ВИДЕО. Артем Довбик получил первую желтую карточку за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня, 21 декабря 2023 года, проходит матч 18-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Жироной». Матч проходит в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса», который называется «Бенито Вильямарин». Счет по состоянию на перерыв – 1:0 в пользу гостей.

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На 43-й минуте поединка украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик в дополнение к своему голу с пенальти получил желтую карточку. Во время борьбы с защитником «Бетиса» 26-летний футболист зацепил соперника локтем.

ВИДЕО. Артем Довбик получил первую желтую карточку за Жирону

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Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик видео
Источник Sport.ua
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