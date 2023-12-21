Европейская Суперлига21 декабря 2023, 20:40 |
987
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Президент ФИФА: «Суперлига? Мы все равно проводим лучшие турниры в мире»
Джанни Инфантино пока сохраняет оптимизм
21 декабря 2023, 20:40 |
987
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Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на решение Европейского суда разрешить организаторам проводить Суперлигу по футболу.
«С большим уважением к Европейскому суду, но их решение реально ничего не меняет. Исторически мы организовываем лучшие турниры в мире, и так будет дальше. Мы продолжим давать зрителям лучшие и самые конкурентные турниры».
«ФИФА будет делать это вместе с остальными конфедерациями», — сказал Инфантино.
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Комментарии 2
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Історично у них монополія. Подивимось на що вони здатні в умовах конкуренції.
Це точно чс на 76 команд, дужи цікаво
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