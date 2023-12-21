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  4. Президент ФИФА: «Суперлига? Мы все равно проводим лучшие турниры в мире»
Европейская Суперлига
21 декабря 2023, 20:40 |
987
2

Президент ФИФА: «Суперлига? Мы все равно проводим лучшие турниры в мире»

Джанни Инфантино пока сохраняет оптимизм

21 декабря 2023, 20:40 |
987
2
Президент ФИФА: «Суперлига? Мы все равно проводим лучшие турниры в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на решение Европейского суда разрешить организаторам проводить Суперлигу по футболу.

«С большим уважением к Европейскому суду, но их решение реально ничего не меняет. Исторически мы организовываем лучшие турниры в мире, и так будет дальше. Мы продолжим давать зрителям лучшие и самые конкурентные турниры».

«ФИФА будет делать это вместе с остальными конфедерациями», — сказал Инфантино.

Примерное таким же образом отреагировал президент УЕФА.

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Источник Yahoo Sports
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Комментарии 2
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WildeKater
Історично у них монополія. Подивимось на що вони здатні в умовах конкуренції. 
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+2
А Ш
Це точно чс на 76 команд, дужи цікаво 
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0
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