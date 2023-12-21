Президент ФИФА: «Суперлига? Мы все равно проводим лучшие турниры в мире»

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на решение Европейского суда разрешить организаторам проводить Суперлигу по футболу.

«С большим уважением к Европейскому суду, но их решение реально ничего не меняет. Исторически мы организовываем лучшие турниры в мире, и так будет дальше. Мы продолжим давать зрителям лучшие и самые конкурентные турниры».

«ФИФА будет делать это вместе с остальными конфедерациями», — сказал Инфантино.

Примерное таким же образом отреагировал президент УЕФА.