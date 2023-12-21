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  4. «Сделать невозможное». Новый тренер Русина хочет выйти в АПЛ
Англия
21 декабря 2023, 20:11 |
428
0

«Сделать невозможное». Новый тренер Русина хочет выйти в АПЛ

Сандерленд планирует вернуться в элиту

21 декабря 2023, 20:11 |
428
0
«Сделать невозможное». Новый тренер Русина хочет выйти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Новый тренер «Сандерленда» Майкл Бил мечтает о том, чтобы вернуть команду в АПЛ. Сейчас в Чемпионшипе Черные коты находятся на 7-й позиции.

«Хочу, чтобы мои игроки реализовали свой потенциал. Утопия, просто невозможным будет взять и вместе выйти в АПЛ. Но это наша цель. У нас есть планы того, куда мы хотим прийти. И каждый день нам нужно делать в этом направлении», — сказал Бил.

Украинский форвард Назарий Русин в нынешнем сезоне провел в Чемпионшипе 9 матчей и сделал 1 ассист.

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Сандерленд Майкл Бил Назарий Русин чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Чемпионшип
Источник The Athletic
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