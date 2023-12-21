Англия21 декабря 2023, 20:11 |
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«Сделать невозможное». Новый тренер Русина хочет выйти в АПЛ
Сандерленд планирует вернуться в элиту
21 декабря 2023, 20:11 |
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Новый тренер «Сандерленда» Майкл Бил мечтает о том, чтобы вернуть команду в АПЛ. Сейчас в Чемпионшипе Черные коты находятся на 7-й позиции.
«Хочу, чтобы мои игроки реализовали свой потенциал. Утопия, просто невозможным будет взять и вместе выйти в АПЛ. Но это наша цель. У нас есть планы того, куда мы хотим прийти. И каждый день нам нужно делать в этом направлении», — сказал Бил.
Украинский форвард Назарий Русин в нынешнем сезоне провел в Чемпионшипе 9 матчей и сделал 1 ассист.
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