Экс-тренер Реала получил новую должность в клубе
Сантьяго Солари будет футбольным директором «Сливочных»
Новым футбольным директором мадридского «Реала» назначен Сантьяго Солари. Об этом сообщает The Athletic. Он заменил на этой должности Мануэля Фернандеса.
Солари выступал за «Реал» в качестве игрока в 2000 – 2005 годах, тренировал команду в 2018 – 2019 годах. В ноябре 2022 года Солари вернулся в «Реал», однако его должность и обязанности не были известны. Также в 2013 – 2018 годах Солари работал сначала с молодежной командой «Реала», а затем – с резервным составом «Сливочных».
В 2020 – 2022 годах Солари работал главным тренером мексиканского клуба «Америка».
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