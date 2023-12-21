Экс-тренер Реала получил новую должность в клубе

Новым футбольным директором мадридского «Реала» назначен Сантьяго Солари. Об этом сообщает The Athletic. Он заменил на этой должности Мануэля Фернандеса.

Солари выступал за «Реал» в качестве игрока в 2000 – 2005 годах, тренировал команду в 2018 – 2019 годах. В ноябре 2022 года Солари вернулся в «Реал», однако его должность и обязанности не были известны. Также в 2013 – 2018 годах Солари работал сначала с молодежной командой «Реала», а затем – с резервным составом «Сливочных».

В 2020 – 2022 годах Солари работал главным тренером мексиканского клуба «Америка».