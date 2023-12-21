Кандидатов очень много. Ворскла рассказала, когда назначит тренера
Олег Лысак рассказал о тренерской ситуации
Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о том, как было принято решение попрощаться с наставником Виктором Скрипником, который перешел в «Металлист 1925», а также о поиске нового тренера.
«Мы приняли оптимальное решение для обеих сторон. Благодарен Виктору Анатольевичу и его штабу за проделанную работу. Сели, поговорили, посмотрели на плюсы и минусы, ошибки, допущенные с обеих сторон. Решение правильное и для «Ворсклы», и для Виктора Анатольевича».
«Мы продолжаем общаться с потенциальными кандидатами. Предложений на рынке очень много. Конкретика, кто будет готовить команду, появится в первых числах января», – сказал Лысак.
Сообщается, что готовить команду будет Сергей Долганский.
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