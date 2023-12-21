Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кандидатов очень много. Ворскла рассказала, когда назначит тренера
Украина. Премьер лига
21 декабря 2023, 19:11 | Обновлено 21 декабря 2023, 20:50
1094
3

Кандидатов очень много. Ворскла рассказала, когда назначит тренера

Олег Лысак рассказал о тренерской ситуации

21 декабря 2023, 19:11 | Обновлено 21 декабря 2023, 20:50
1094
3
Кандидатов очень много. Ворскла рассказала, когда назначит тренера
ФК Ворскла. Олег Лысак

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о том, как было принято решение попрощаться с наставником Виктором Скрипником, который перешел в «Металлист 1925», а также о поиске нового тренера.

«Мы приняли оптимальное решение для обеих сторон. Благодарен Виктору Анатольевичу и его штабу за проделанную работу. Сели, поговорили, посмотрели на плюсы и минусы, ошибки, допущенные с обеих сторон. Решение правильное и для «Ворсклы», и для Виктора Анатольевича».

«Мы продолжаем общаться с потенциальными кандидатами. Предложений на рынке очень много. Конкретика, кто будет готовить команду, появится в первых числах января», – сказал Лысак.

Сообщается, что готовить команду будет Сергей Долганский.

По теме:
Стало известно, кто еще будет работать в штабе Скрипника в Металлисте 1925
Новый тренер Ворсклы определяется со своими помощниками
Украинский клуб выступил против Европейской Суперлиги
Ворскла Полтава Олег Лысак Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Виктор Скрипник
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в Ужгороде. Закарпатцы ждут вмешательства Андрея Шевченко
Футбол | 21 декабря 2023, 00:27 26
Скандал в Ужгороде. Закарпатцы ждут вмешательства Андрея Шевченко
Скандал в Ужгороде. Закарпатцы ждут вмешательства Андрея Шевченко

Два стадиона не смогут выполнить требования УАФ

«Он был невероятным». Партнер Забарного по Борнмуту расхвалил украинца
Футбол | 21 декабря 2023, 19:36 0
«Он был невероятным». Партнер Забарного по Борнмуту расхвалил украинца
«Он был невероятным». Партнер Забарного по Борнмуту расхвалил украинца

Филип Биллинг в восторге от украинского защитника

ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
Футбол | 21.12.2023, 07:40
ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
Будут снимать очки и штрафовать. АПЛ выступила против Суперлиги
Футбол | 21.12.2023, 17:24
Будут снимать очки и штрафовать. АПЛ выступила против Суперлиги
Будут снимать очки и штрафовать. АПЛ выступила против Суперлиги
В кандидатуре Лунина заинтересован клуб АПЛ с самыми богатыми владельцами
Футбол | 20.12.2023, 21:12
В кандидатуре Лунина заинтересован клуб АПЛ с самыми богатыми владельцами
В кандидатуре Лунина заинтересован клуб АПЛ с самыми богатыми владельцами
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
Велика зарплата Скрипника і погане фінансове становище - ось що вплинуло на відхід Скрипника. 
Ответить
+3
Elson
Є великий серед великих, маючих конспекти. Володимир!!!!! Безсонов!!! Коли він був у руля Дніпра, м
и, навіть, грали в різних турнірах. ДК має велику кількість незайманих..  
Ответить
+1
limb0101
Ротань, тільки Ротань.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
20.12.2023, 00:09 30
Футбол
Биатлон. Сестры Семеренко – чемпионки Украины в миксте
Биатлон. Сестры Семеренко – чемпионки Украины в миксте
20.12.2023, 15:22 1
Биатлон
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
20.12.2023, 00:01 17
Футбол
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
20.12.2023, 16:15
Футбол
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
21.12.2023, 00:35 2
Футбол
Успех Украины, фиаско Италии. Кто пробился на ЧМ-2024 по футзалу?
Успех Украины, фиаско Италии. Кто пробился на ЧМ-2024 по футзалу?
20.12.2023, 21:50 7
Футзал
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
20.12.2023, 06:23 5
Футбол
ФОТО. Фьюри показал спарринг-партнера, с которым готовится к бою с Усиком
ФОТО. Фьюри показал спарринг-партнера, с которым готовится к бою с Усиком
19.12.2023, 21:20 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем