Кандидатов очень много. Ворскла рассказала, когда назначит тренера

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о том, как было принято решение попрощаться с наставником Виктором Скрипником, который перешел в «Металлист 1925», а также о поиске нового тренера.

«Мы приняли оптимальное решение для обеих сторон. Благодарен Виктору Анатольевичу и его штабу за проделанную работу. Сели, поговорили, посмотрели на плюсы и минусы, ошибки, допущенные с обеих сторон. Решение правильное и для «Ворсклы», и для Виктора Анатольевича».

«Мы продолжаем общаться с потенциальными кандидатами. Предложений на рынке очень много. Конкретика, кто будет готовить команду, появится в первых числах января», – сказал Лысак.

Сообщается, что готовить команду будет Сергей Долганский.