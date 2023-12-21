ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги уволил тренера
Штеффен Баумгарт работал с «Кельном» более 2 лет
Немецкий «Кельн» уволил главного тренера первой команды Штеффена Баумгарта, сообщает официальный сайт клуба.
51-летний специалист возглавил «козлов» в июле 2021 года. Под его руководством клуб занял 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона 2021/22, за что получил путевку в Лигу конференций. Правда, там команда не смогла выйти из группы, набрав 8 очков в 6 матчах.
В этой кампании результаты «Кельна» ужасные. Команда делит последнее место Бундеслиги с «Дармштадтом» и «Майнцом», набрав лишь 10 очков после 16 туров чемпионата Германии. Последней каплей для руководства стало поражение от «Униона» (0:2), который является соседом «козлов» по турнирной таблице.
Der 1. FC Köln und Cheftrainer Steffen Baumgart beenden die Zusammenarbeit mit Wirkung zum Jahresende. Alle Infos 👉 https://t.co/z3PDz5vf3D— 1. FC Köln (@fckoeln) December 21, 2023
Danke für die vielen schönen Momente mit dir und nur das Beste für die Zukunft, lieber Steffen! ❤️🤍 #effzeh pic.twitter.com/VeK2MzRSvi
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