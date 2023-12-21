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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги уволил тренера
Германия
21 декабря 2023, 19:15 |
1148
2

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги уволил тренера

Штеффен Баумгарт работал с «Кельном» более 2 лет

21 декабря 2023, 19:15 |
1148
2
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги уволил тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Штеффен Баумгарт

Немецкий «Кельн» уволил главного тренера первой команды Штеффена Баумгарта, сообщает официальный сайт клуба.

51-летний специалист возглавил «козлов» в июле 2021 года. Под его руководством клуб занял 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона 2021/22, за что получил путевку в Лигу конференций. Правда, там команда не смогла выйти из группы, набрав 8 очков в 6 матчах.

В этой кампании результаты «Кельна» ужасные. Команда делит последнее место Бундеслиги с «Дармштадтом» и «Майнцом», набрав лишь 10 очков после 16 туров чемпионата Германии. Последней каплей для руководства стало поражение от «Униона» (0:2), который является соседом «козлов» по турнирной таблице.

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Кельн Бундеслига чемпионат Германии по футболу отставка
Источник ФК Кельн
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Elson
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